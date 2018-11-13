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Новости

Оккупированный Донбасс не может быть «вживлен» в Украину, – Климкин

«Украинско-Российское обозрение»
13 ноября 2018

Никакого интегрирования ОРДЛО в состав Украины не будет. Возможно только восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета.

Управляемые российскими марионетками отдельные районы Донецкой и Луганской областей не могут вернуться в состав Украины – единение возможно только со свободным Донбассом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об этом в Twitter.

«Оккупированный Донбасс как российская колония не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину», – написал он.

«Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип», – заявил глава МИД.

«В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!», – подчеркнул Климкин.

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Министр также отметил: «Из Кремля уже успели поздравить своих марионеток с фейковыми выборами. Ну, что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют!»

«Изоляция РФ в мире все более очевидна. Весь мир смеется над РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха …», – добавил он.

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Ранее кум российского президента, член украинской партии «За життя» Виктор Медведчук заявил, что ОРДЛО должны иметь автономию в составе Украины, но если не будет «прямого диалога с Донецком и Луганском», то возврата этих территорий не будет.

11 ноября на оккупированной пророссийскими боевиками территории Украины, в ОРДЛО, провели псевдовыборы, которые не признают ни Киев, ни Запад.

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Глава МИД заявил, что реакцией на проведение псевдовыборов на Донбассе станет усиление международных санкций.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: донбасс, Россия, Украина

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