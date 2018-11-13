Оккупированный Донбасс не может быть «вживлен» в Украину, – Климкин

Никакого интегрирования ОРДЛО в состав Украины не будет. Возможно только восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета.

Управляемые российскими марионетками отдельные районы Донецкой и Луганской областей не могут вернуться в состав Украины – единение возможно только со свободным Донбассом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об этом в Twitter.

«Оккупированный Донбасс как российская колония не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину», – написал он.

Окупований Донбас, як російська колонія, не може бути штучно вживлений у цивілізовану і демократичну Україну. Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип. В Україні буде вільний український європейський Донбас! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 12, 2018

«Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип», – заявил глава МИД.

«В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!», – подчеркнул Климкин.

Министр также отметил: «Из Кремля уже успели поздравить своих марионеток с фейковыми выборами. Ну, что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют!»

З Кремля вже встигли привітали своїх маріонеток з фейковими виборами. Ну що сказати, самі придумали, самі провели, самі себе вітають! Ізоляція РФ у світі все більш очевидна. Весь світ сміється з РФ, от тільки людям на окупованих українських територіях не до сміху… — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 12, 2018

«Изоляция РФ в мире все более очевидна. Весь мир смеется над РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха …», – добавил он.

Ранее кум российского президента, член украинской партии «За життя» Виктор Медведчук заявил, что ОРДЛО должны иметь автономию в составе Украины, но если не будет «прямого диалога с Донецком и Луганском», то возврата этих территорий не будет.

11 ноября на оккупированной пророссийскими боевиками территории Украины, в ОРДЛО, провели псевдовыборы, которые не признают ни Киев, ни Запад.

Глава МИД заявил, что реакцией на проведение псевдовыборов на Донбассе станет усиление международных санкций.

«Украинско-Российское обозрение»