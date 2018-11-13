Кремль поставил своих послушных марионеток на Донбассе, – Гиркин

Россия укрепила свое положение на оккупированной части Донбасса, полностью лишив его своей «самостоятельности».

Пушилин это удобный и очень послушный для Кремля персонаж на политическом поле «ДНР», он полностью подконтролен своим кремлевским кураторам, поставившим его во главу оккупационной администрации. Такое мнение высказал в ходе своего брифинга в агентстве «Национальная Служба Новостей» российский террорист Игорь Гиркин, более известный под псевдонимом «Стрелков».

«Выдвижение Пушилина было издевательством над населением Донбасса, издевательством на «ополченцами», – заявил российский террорист.

«Стрелков» особо подчеркнул, что все более-менее популярные «политические» персонажи в «ДНР», которые могли бы составить конкуренцию их ставленнику – были устранены. Конкуренцию Пушилину составляли малоизвестные «спойлеры», ничего из себя не представляющие.

«Не в одной уважающей себя стране такой персонаж, как Денис Пушилин, – не получил бы никакого мест во власти, с учетом его мошеннического прошлого», – отметил террорист.

Пушилин, по мнению Стрелкова, – удобный персонаж, который неукоснительно выполнит любое указание своих кураторов. С помощью Пушилина ни о какой самостоятельной политической фигуре в «ДНР» не приходиться.

«Национальная Служба Новостей»