Заключенные отбывающие срок на оккупированных территориях просят перевести их в Украину, – Денисова

Почти 900 заключенных в ОРДЛО просят о переводе на подконтрольную Украине территорию. Боевики используют заключенных как бесплатную рабочую силу и как солдат.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что 895 заключенных, находящихся в тюрьмах «ДНР» и «ЛНР», написали прошения о переводе их на подконтрольную Украине территорию. Она сказала об этом в ходе круглого стола в офисе омбудсмена, передает «Левый Берег».

«С конца 2014 года и до настоящего времени в секретариат омбудсмена поступили обращения от 895 граждан. заключенных на оккупированных территориях, из которых 470 – из Донецкой области и 425 – из Луганской области. Украина готова забрать всех заключенных», – сообщила Денисова.

Она заявила, что боевики и российские военные используют заключенных как бесплатную рабочую силу и солдат для боевых подразделений.

Напомним, по данным ООН, отбывать наказание на подконтрольной Украине территории просили не менее 184 осужденных за преступления до 2014 года.

«Левый Берег»