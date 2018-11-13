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Новости

Реальной властью в оккупированной части Донецкой области обладает Сурков

«Новая Газета»
13 ноября 2018

В результате проведенных «выборов» в оккупированной Россией части Донецкой области укрепились позиции Суркова и вице-премьера Козака, не их номинальные ставленники.

После псевдовыборов реальный контроль над захваченной частью Донецкой области получили помощник президента России Владислав Сурков и вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Такое мнение донецкого публициста и критика главарей «ДНР» Романа Манекина освещает российское издание «Новая Газета»

По мнению Манекина, безальтернативные «выборы» были нужны, в первую очередь, помощнику Владимира Путина по сотрудничеству со странами СНГ Владиславу Суркову: якобы он «планирует закрепить в Донецке целиком лояльного ему Дениса Пушилина».

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«Пушилин нужен Суркову в качестве гаранта сохранения контроля над этой территорией. Реальный контроль над хозяйственной и политической жизнью «ДНР» получили Владислав Сурков и Дмитрий Козак», – считает Манекин.

Издание пишет, что теперь все импортные и экспортные поставки будет осуществлять компания «Внешторгсервис», зарегистрированная в Южной Осетии.

При боевиках Захарченко и «Ташкенте» она курировала поставки по линии металлургической продукции, а углем занимался контролируемый «Ташкентом» торговый дом «Уголь Донбасса». Теперь финансовые потоки региона целиком уйдут под «Внешторсервис».

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«Пушилин при этом ничем управлять не будет. Реальную власть и контроль над финансами получит премьер-министр «ДНР» Александр Ананченко, назначенный самим Пушилиным по указанию кураторов», – говорится в статье.

По словам боевика Александра Ходаковского, Ананченко ранее «работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве», которая занимается добычей природных ресурсов, и является «экономистом с богатым опытом».

11 ноября на оккупированной пророссийскими боевиками территории Украины, в ОРДЛО, провели псевдовыборы, которые не признают ни Киев, ни Запад.

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При этом «Новая Газета» считает, что и Россия официально эти «выборы» не признает.

Главой так называемой «ДНР» незаконно «избрали» Дениса Пушилина, а главой «ЛНР» – Леонида Пасечника. Сурков одним из первых поздравил их с «победой».

При том конкуренцию Пушилину и Пасечнику составляли малоизвестные соперники, зато многие известные лица не смогли стать кандидатами.

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Так, бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев, идеолог «независимого Донбасса» Андрей Пургин, бывший глава «Совета безопасности ДНР» Александр Ходаковский и коммунист Игорь Хакимзянов не смогли поучаствовать.

К незаконным «выборам» в т.н. «Верховные советы» в обоих областях допустили по две организации: в ОРДО – партию «Донецкая республика» и движение «Свободный Донбасс», а в ОРЛО – «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз».

При этом «Свободный Донбасс» успел выгнать жену Павла Губарева Екатерину из руководящего состава.

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Также сообщалось о похищении Губаревой, а ее соратники говорили о рейдерском захвате партии людьми Пушилина. Позже Губаревы смогли бежать в Россию.

«Новая Газета»

Tags: Владислав Сурков, Дмитрий Козак, донбасс, Пушилин, Россия, Украина

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