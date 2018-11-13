Реальной властью в оккупированной части Донецкой области обладает Сурков

В результате проведенных «выборов» в оккупированной Россией части Донецкой области укрепились позиции Суркова и вице-премьера Козака, не их номинальные ставленники.

После псевдовыборов реальный контроль над захваченной частью Донецкой области получили помощник президента России Владислав Сурков и вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Такое мнение донецкого публициста и критика главарей «ДНР» Романа Манекина освещает российское издание «Новая Газета»

По мнению Манекина, безальтернативные «выборы» были нужны, в первую очередь, помощнику Владимира Путина по сотрудничеству со странами СНГ Владиславу Суркову: якобы он «планирует закрепить в Донецке целиком лояльного ему Дениса Пушилина».

«Пушилин нужен Суркову в качестве гаранта сохранения контроля над этой территорией. Реальный контроль над хозяйственной и политической жизнью «ДНР» получили Владислав Сурков и Дмитрий Козак», – считает Манекин.

Издание пишет, что теперь все импортные и экспортные поставки будет осуществлять компания «Внешторгсервис», зарегистрированная в Южной Осетии.

При боевиках Захарченко и «Ташкенте» она курировала поставки по линии металлургической продукции, а углем занимался контролируемый «Ташкентом» торговый дом «Уголь Донбасса». Теперь финансовые потоки региона целиком уйдут под «Внешторсервис».

«Пушилин при этом ничем управлять не будет. Реальную власть и контроль над финансами получит премьер-министр «ДНР» Александр Ананченко, назначенный самим Пушилиным по указанию кураторов», – говорится в статье.

По словам боевика Александра Ходаковского, Ананченко ранее «работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве», которая занимается добычей природных ресурсов, и является «экономистом с богатым опытом».

11 ноября на оккупированной пророссийскими боевиками территории Украины, в ОРДЛО, провели псевдовыборы, которые не признают ни Киев, ни Запад.

При этом «Новая Газета» считает, что и Россия официально эти «выборы» не признает.

Главой так называемой «ДНР» незаконно «избрали» Дениса Пушилина, а главой «ЛНР» – Леонида Пасечника. Сурков одним из первых поздравил их с «победой».

При том конкуренцию Пушилину и Пасечнику составляли малоизвестные соперники, зато многие известные лица не смогли стать кандидатами.

Так, бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев, идеолог «независимого Донбасса» Андрей Пургин, бывший глава «Совета безопасности ДНР» Александр Ходаковский и коммунист Игорь Хакимзянов не смогли поучаствовать.

К незаконным «выборам» в т.н. «Верховные советы» в обоих областях допустили по две организации: в ОРДО – партию «Донецкая республика» и движение «Свободный Донбасс», а в ОРЛО – «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз».

При этом «Свободный Донбасс» успел выгнать жену Павла Губарева Екатерину из руководящего состава.

Также сообщалось о похищении Губаревой, а ее соратники говорили о рейдерском захвате партии людьми Пушилина. Позже Губаревы смогли бежать в Россию.

«Новая Газета»