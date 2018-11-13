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Зона "русского мира"

«Украина практически проиграла информационную войну России». Муждабаев о заявлении Генпрокурора Украины Луценко

Айдер Муждабаев, YouTube
13 ноября 2018

Да, к сожалению, все слов Генерального прокурора – правда. Информационное пространство Украины полностью под контролем России.

К сожалению, это не разгон «зрады» – это факт, и это наша большая проблема, которая может скоро обернуться бедой. Для всей страны и для каждого украинца в отдельности, делится своим мнением журналист Айдер Муждабаев в ролике на своем YouTube-канале.

Более 2/3 информационного пространства Украины уже захвачено Россией в разных гибридных формах. И это лишь те «СМИ», которые можно уверенно маркировать как трансляторов месседжей РФ-пропаганды. О том, что это значит, и к чему приведёт, если продолжать смотреть на проблему информационной оккупации Украины сквозь пальцы, – свежий ролик на моем канале в ютьюб.

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: Айдер Муждабаев, пропаганда, Россия, Украина

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