НАТО не будет проводить совместные с Украиной учения на Азовском море

НАТО не желает провоцировать Россию и способствовать дальнейшей эскалации обстановки в акватории Азовского моря.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина и НАТО не будут проводить совместные учения в Азовском море. Он сказал об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Совместные учения или операция в Азовском море, безусловно, будут восприняты РФ как провокация. Альянс же не планирует провоцировать Россию… Пока планов с НАТО по проведению учений в Азовском море мы не имеем», – подчеркнул Пристайко.

Кроме того, он напомнил, что вхождение военных кораблей в Азовское море на данный момент является проблематичным.

«Ни Альянс, ни Украина не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта. И мы на сегодняшний день больше заботимся о том, как нам защитить наше побережье, как нам усилить наши возможности, в частности, строим небольшую военно-морскую базу в Азовском море, усиливаем ракетное и артиллерийское вооружение. Недавно, мы проводили свои собственные учения – ракетные», – рассказал посол.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французским СМИ заявил, что «Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море» и НАТО якобы активно Украине в этом «потакает».

Напомним, что летом 2018 года в северо-западной части Черного моря Украина проводила со США и рядом других стран НАТО военные учения «Си Бриз».

В учениях, которые прошли под темой «Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе», принимали участие представители 19 стран, общая численность личного состава – более 2 тыс. человек. В морской части учений участвовали 30 кораблей и катеров, включая турецкую подлодку и флагмана 6-го флота ВМС США Mount Whitney; в воздушной – более 20 летательных аппаратов.

Украинско-американские учения серии «Си Бриз» проводятся каждое лето с 1997 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС ВСУ на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.

«Интерфакс-Украина»