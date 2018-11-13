Встреча Порошенко и представителей московского клира под угрозой взрыва

Представители московского патриархата пытаются саботировать встречу президента Украины Порошенко и московского клира.

Встреча Президента Украины Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП, запланированная к проведению на завтра, 13 ноября в Киеве, может быть сорвана. «Левый Берег» получил документы из собственных источников в церковных кругах, которые свидетельствуют о возможном срыве встречи.

Так, на днях иерархам УПЦ МП направили от главы государства приглашение на встречу, запланированную на 13 ноября в 14.00 в Украинском доме. В приглашении, в частности, говорится о необходимости «обмена мыслями с целью сближения позиций, что особо актуально, в связи с изменениями, которые происходят в Украинском Православии». По факту планировалось обсудить текущую ситуацию с предоставлением Украине Томоса и подготовку к проведению объединительного собора, на котором будет, как ожидается, начат процесс выбора предстоятеля Украинской поместной православной церкви.

Вместе с тем, в распоряжении редакции оказалось приглашение канцелярии Киевской митрополии от имени Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (подписанного Митрополитом Антонием (Паканичем), согласно которому епископы МП созываются на встречу с Президентом 13 ноября в 14:00 в Актовый зал Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Адресаты-получатели те же.

При этом в приглашении стоит пометка, что «участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской Православной Церкви является обязательным». Таким образом, дата и время встречи архиереев с главой государства совпадают, разнится лишь место. Учитывая, что об инициативе встречи Порошенко и руководством МП известно уже около недели, а также опираясь на информацию профильных источников, можно сделать вывод, что таким образом отдельные силы в МП данное мероприятие пытаются саботировать.

Учитывая сложившуюся ситуацию, не исключается (в том числе в АП), что решение о месте проведения встречи будет приниматься непосредственно незадолго до ее начала, 13-го ноября.

Напомним, Томос об автокефалии Украина сможет получить после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП, который предварительно запланирован на 22-го ноября.

УПЦ МП не признает новую украинскую православную церковь и участие в соборе принимать не планирует (за исключением отдельных иерархов).

«Левый Берег»