Российские выборы в ОРДЛО. Два берега у одной реки

Судя по всему, Киев будут искушать комбинацией: завуалированное признание выборов «ЛДНР» Луганском в обмен на согласие Москвы ввести голубые каски.

«Президентами» «ДНР» и «ЛНР» стали Денис Пушилин и Леонид Пасичник соответственно. В донбасской «илите» сложно найти более противоположных персонажей, пишет на страницах «Нового Времени» политтехнолог, политический философ Андрей Окара.

Один – «ястреб», силовик, настоящий полковник СБУ и ненастоящий генерал-майор «службы безопасности «ЛНР». Другой – «голубь», «миротворец» и сугубо гражданский.

Один имеет имидж честного человека и идейного бойца, СБУшник и ФСБшник одновременно. Другой – дальний родственник Остапа Бендера и МММщик со всеми вытекающими. В прошлой жизни, до 2014 года, первый точно бы ловил, а потом и кошмарил на допросах второго. Теперь же будут изображать донбасский «дуумвират».

Один – идеократ, поэтому за Русскій Міръ и СССР, за Россию-Кремль-Путина, за интеграцию «республик» в состав РФ по крымскому сценарию. Второй – прагматик, а потому особо не спешит, чтобы Донбасс стал субъектом Российской Федерации, хотя тоже, разумеется, – за Россию-Кремль-Путина.

Один – ставленник от ФСБ и окрестностей. Другой – от «сурковцев» и окрестностей ГРУ. Один в Луганске будет реализовывать модель военного коммунизма, прямого и жесткого административного управления из Москвы.

Другой в Донецке – систему относительно мягкого управления через экономические рычаги, основанную на вынужденном компромиссе различных «башен Кремля», хотя и с заметным преимуществом «сурковцев». (А вот интересы Рината Ахметова, судя по всему, в новом донецком кремлевском консенсусе учтены не будут.)

Но никакого люфта самостоятельности, никакой «политической отсебятины» даже на уровне убитого Александра Захарченко или «отжатого» Игоря Плотницкого ни Пушилину, ни Пасичнику в Кремле не разрешат. Надо будет присоединить «ДНР» и «ЛНР» к РФ – они присоединят. Решат в Кремле впихивать эти «республики» обратно в Украину – придется впихивать. Расконсервируют политтехнологи-постмодернисты из окружения Суркова проект «Новороссии» – станут Пушилин и Пасичник главными «новороссами».

Сами «выборы» прошли по российской схеме имитационной демократии ­– без реальной конкуренции. Реальных конкурентов Пушилина (Ходаковского, Пургина и Губарева) «отжали» на дальних подступах к избирательному процессу. Официальный результат «выборов» – 60,85% в Донецке и 68,3% в Луганске – как и процент явки, не имеют вообще никакого значения. Главное, что никто из «президентов» не приблизился к заветным 76,69% – результату Путина на последних президентских выборах в РФ.

Однако каковы бы ни были результаты, вода камень точит. Теперь Кремлю будет проще говорить на Западе о легитимизации «ЛНР» и «ДРН» и склонять европейских политиков к тому, чтобы они, в свою очередь, склоняли Киев к прямым переговорам с Донецком и Луганском с перспективой «вталкивания» «ЛДНР»/ОРДЛО обратно в Украину – разумеется, на условиях Москвы.

Со стороны Киева наблюдается полнейший игнор ситуации, попытка усилить евросанкции против российской экономики (19 ноября их обсудят в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС) и обвинение Москвы в отходе от Минских соглашений.

Со стороны Москвы – усиление внутрироссийской пропагандистской риторики. Со стороны Кремля по отношению к Донецку и Луганску – пока нежелание увеличивать себе проблемы: присоединять «республики» или массово выдавать российские паспорта, хотя у обеих мер в кремлевских закоулках есть немало лоббистов. Некоторые российские политические «ястребы» даже предлагают присоединить «республики» – в случае, если Запад пойдет на масштабную конфронтацию и обложит Россию всё новыми и новыми санкциями.

Сами же «президенты» «ЛНР» и «ДНР» ощутили, что они не просто кем-то непонятным назначены, но избраны. Вряд ли это будет иметь политические последствия на международном уровне, но на их собственное самоощущение это уже повлияло – Пушилин заявил, что теперь с «ДНР» придется считаться всему миру.

Однако для принципиального изменения ситуации на Донбассе, для разрешения временно подмороженного военного конфликта важны два фактора, которые никак не связаны с новоизбранными «президентами»: получение Украиной контроля над российско-украинской границей в Донецкой и Луганской областях и введение международных миротворцев – голубых касок ООН или полицейской миссии ЕС – на всю территорию «ЛДНР», а не лишь на линию разграничения или для охраны миссии ОБСЕ, на что Кремль и так вполне согласен.

Судя по всему, Киев будут искушать комбинацией: завуалированное признание выборов «ЛДНР» в виде прямого диалога с Донецком и Луганском в обмен на согласие Москвы ввести голубые каски по всей оккупированной территории Донбасса. В необходимости поэтапного введения миссии убеждала Путина Ангела Меркель на недавней встрече.

О том же как о вполне достижимом заявил на днях и Евгений Марчук, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А президент Беларуси Лукашенко предложил участие своей страны для участия в миссии на Донбассе. Однако накануне президентских выборов для Порошенко любой шаг даже по косвенной легализации «ДНР» и «ЛНР» равносилен публичному политическому харакири.

Так что на данный момент от прошедших 11 ноября в «ЛДНР» «выборов глав республик» позитивный эффект лишь один. Опасения, что после них обострится ситуация на фронте, усилятся обстрелы и военные действия, не оправдались. Пока не оправдались.

Андрей Окара, «Новое Время»