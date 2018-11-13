Пустая трата Кремлем времени и сил. Формальные «выборы» на Донбассе ничего не поменяют

В результате фейкового действа под названием «выборы в «ДНР» и «ЛНР» ничего существенно не поменяется ни внутри оккупированных территорий, ни в международной повестке дня.

Сымитированное в воскресенье, 11 ноября, волеизъявление граждан «молодых народных республик» прошло без серьезных отступлений от написанного в Кремля плана. По последним данным, жители оккупированных территорий проявили крайне высокую политическую сознательность, пишет Виталий Дяченко на страницах «Деловой Столицы».

И в «ДНР», и в «ЛНР» явку нарисовали что-то около 80% – цифры для украинской политической практики просто небывалые. К примеру, на выборах президента 2014 г. явка в среднем по стране составила скромные по сравнению в ОРДЛО 60%.

Что же касается результатов, то, опять-таки по последним, еще неокончательным данным, уверенную победу получили действующие «вожди» Денис Пушилин в «ДНР» и Леонид Пасечник в «ЛНР». У первого около 61%, у второго что-то около 69%.

Выборы в местные эрзац-парламенты также показали уверенную «победу» нужных Кремлю партий. В «ДНР», например, первое место у возглавляемого когда-то убиенным Александром Захарченко движения «Донецкая республика», которое набрало где-то 76%. Остатки «голосов», приблизительно 24%, получило псевдооппозиционное движение «Свободный Донбасс», откуда еще перед выборами выгнали не слишком благонадежного Павла Губарева.

В «ЛНР» все абсолютно то же самое. Местная КПСС (ну, или «Единая Россия») под названием «Мир Луганщине» набирает 75% «голосов», а местная «Справедливая Россия» – «Луганский Экономический Союз» – оставшиеся 25%.

Как видим, все исполнено красиво и синхронно, а небольшие расхождения между результатами в «ДНР» и «ЛНР» должны, во-первых, создавать иллюзию правдоподобности, а во-вторых, символизировать степень доверия Кремля вождям псевдореспублик и их московским кураторам. В этой связи Пасечник как уже проверенный кадр располагает заметно большим доверием, чем его свежеиспеченный донецкий коллега Пушилин. Ну и курирующее Пасечника ФСБ, давшее путевку в жизнь самому Путину, не может получить меньше доверия, чем его помощник Владислав Сурков, курирующий Пушилина.

Некоторых может немного удивить скромность результатов местных вождей, которым нарисовали всего 60-70% вместо 99%. Но и тут ничего слишком удивительного нет. Опять-таки нужно создавать видимость демократии, и, что даже более важно, и Пушилину, и Пасечнику неплохо бы лишний раз напомнить, что они далеко не всесильные местные цари, а скромные сатрапы, чтоб не дай бог не зазнались и не возомнили себя самостоятельными фигурами.

В сухом остатке под видом «выборов» имеем достаточно скучное и абсолютно предсказуемое действо, результат которого был известен задолго до самого «волеизъявления». Более того Служба безопасности Украины еще за три дня до «голосования» озвучила его результаты, которые разошлись с «официальными» очень несущественно (не исключено, что оккупанты были вынуждены несколько подкорректировать свои планы на «выборы», чтобы не было точного совпадения с данными СБУ). А вот прогноз СБУ, что Пасечник «наберет» на 8% больше Пушилина, совпал идеально.

В целом же смысл для России от этой имитации избирательного процесса на оккупированных украинских территориях если и существует, то только в виде галочки напротив пункта «легитимизировать Пушилина и Пасечника» в каком-то кремлевском ежедневнике. По-настоящему же «выборы» в Донецке состоялись через три дня после убийства Захарченко, когда усилиями Суркова на его место был посажен Пушилин. А в «ЛНР» аналогичное событие произошло и того раньше, еще в ноябре прошлого года, когда от власти был отстранен Игорь Плотницкий, а на его место посажен Пасечник. Мнением жителей оккупации, естественно, никто ни там ни там не интересовался за ненадобностью.

Что касается Минских соглашений, то здесь тоже после «выборов» ничего принципиально не поменяется. Да, проведение «выборов» в ОРДЛО прямо противоречит «Минску», и теперь появился еще один повод похоронить Минские соглашения и возобновить активные военные действия. Но нужно признать, что при желании начать наступление повод можно придумать совершенно любой, и он будет ничем не хуже и не лучше имитации выборов. Вот только возобновлять полномасштабную войну сегодня по большому счету невыгодно ни Украине, ни России. Ведь затраты на то, чтобы взять какой-либо населенный пункт под контроль, явно будут превышать возможную выгоду от этого.

Так что минские переговоры после «выборов» продолжатся с теми же результатами, что и до них. Глобально они мало что поменяют, и единственный вопрос, где какие-то договоренности возможны, – это обмен пленными и ряд технических вопросов на линии соприкосновения, вроде ремонта водонапорных станций и линий электропередач.

С другой стороны, проведение выборов на оккупированных украинских территориях дает основания Западу не только в очередной раз «выражать озабоченность», но и ввести новые санкции. Но США свои новые санкции ввели, даже не дожидаясь «выборов в Донецке и Луганске».

И ввели бы их (возможно, в несколько ином виде), не проводи Кремль никаких «выборов». Ведь «выборы» – это лишь частное проявление российской политики и не только в отношении Украины, и без существенных практических шагов в направлении деэскалации смягчение санкционного давления на Россию вряд ли возможно.

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»