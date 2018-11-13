Готов ли Украина к реинтеграции ОРДЛО? Московский взгляд на «выборы» в Донбассе

В выходные в непризнанных «ДНР» и «ЛНР» прошли выборы глав республик. Выиграли их, как и ожидалось, Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно.

Эти выборы не признают ни на Украине, ни на Западе. А в Кремле говорят, что относятся к голосованию с пониманием. Обозреватель «КоммерсантЪ» Максим Юсин задумался о том, как повлияют выборы в непризнанных республиках Донбасса на отношения России с Украиной и со странами Запада.

Когда недавно я был в Киеве, один из депутатов Верховной рады признался мне: «Об урегулировании в Донбассе у нас сейчас никто всерьез не задумывается. И не будет задумываться еще год, пока не завершится электоральный цикл, пока не пройдут вначале президентские, а потом парламентские выборы».

Действительно, Донбасс – очень неудобная тема для украинских политиков. На уровне лозунгов и деклараций все ясно и понятно: это оккупированные земли, незаконно отторгнутые Россией и ее «сателлитами» из числа местных сепаратистов, рано или поздно они вернутся в состав Украины, а пока не вернутся, Москва будет платить за свою политику, страдая от западных санкций.

Но если от лозунгов перейти к конкретным делам, выясняется, что никакого четкого плана возвращения мятежных областей у властей в Киеве нет.

Минские соглашения они признают только на словах, когда общаются с западными партнерами. А выступая перед соотечественниками, с трибуны парламента или в телеэфире, открытым текстом заявляют – «Минск» изжил себя, на его основе разрешить конфликт не получится. Потому что соглашения, подписанные почти четыре года назад, предусматривают слишком уж серьезные уступки «сепаратистам» в Донецке и Луганске – и амнистию, и изменения в Конституции, и особый статус, включая широчайшую автономию.

Получается, что все те решения, которые принимались в Киеве в последние месяцы и были направленны на максимальное дистанцирование от России (и в языковой, и в религиозной, и во внешнеполитической сфере, и во внешнеэкономической), на Донбасс с его особым статусом распространяться не будут. А, значит, активно идущий процесс строительства национального государства, решительно рвущего связи с российской империей, может быть поставлен под вопрос. Но кто в Киеве на такое согласится?

Сегодняшняя Украина попросту не готова к возвращению в свой состав регионов, население которых придерживается абсолютно иных идеологических ориентиров. К тому же, если гипотетически представить, что избиратели Донецка и Луганска смогут голосовать на украинских выборах, это может сильно изменить весь политический пейзаж в стране, и вовсе не так, как хотелось бы властям.

Таким образом, выборы в Донецке и Луганске, состоявшиеся в воскресенье, по большому счету отвечают интересам Киева. Они дают ему лишний повод обвинять Москву и «сепаратистов» в нарушении минских соглашений, позволяют под этим предлогом требовать ужесточения (или как минимум продления) европейских санкций против России. А что касается санкций американских, то они и так исправно вводятся. В этом смысле Киеву волноваться не приходится.

Украинский стратегический план возвращения Донбасса можно сформулировать так: дождаться, пока экономика России не выдержит западных санкций, гонки вооружений и политического противостояния с Вашингтоном и Европой. И тогда, на фоне коллапса российской государственности (а в Киеве убеждены, что рано или поздно он наступит), на своих условиях, без каких-либо уступок и компромиссов, вернуть и Донбасс, и Крым.

Что касается Москвы, то там, по-видимому, уже не питают иллюзий, что с нынешней украинской властью, учитывая ее однозначную идеологическую ориентацию, удастся хоть о чем-то договориться. Да и западные санкции, что бы ни говорили об их привязке к урегулированию в Донбассе, это надолго. А стало быть, нет смысла бесконечно имитировать переговорный процесс в минском формате, делать вид, что в непризнанных республиках возможно провести выборы по украинскому законодательству, с участием всех украинских политических сил.

В нынешней ситуации это фантастический, абсолютно нереальный сценарий. Как и ввод миротворцев ООН на тех условиях, которые предлагает спецпредставитель США Курт Волкер.

Конфликт в Донбассе глубоко заморожен. И никакой оттепели, увы, не предвидится.

В ближайшие месяцы и годы задача международных посредников, по всей видимости, будет сводиться не к тому, чтобы его завершить, а к тому, чтобы не дать ему перейти в горячую фазу.

Максим Юсин, «КоммерсантЪ FM»