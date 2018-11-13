Цимбалюк: Голосуй не голосуй, все равно получишь…

Россия проводит «выборы» на Донбассе на фоне памятной даты окончания Первой Мировой войны.

Столетие окончания Первой Мировой войны и «выборы» на оккупированном Донбассе. Представители России продолжают вилять и говорить о своей непричастности и тут же сами хвастаются своим тотальным влиянием на захваченный восток Украины. Что значат на самом деле «выборы» без выбора, все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Москва наплевал на мнение мирового сообщества и провела «выборы», под идиотскую рекламу.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»