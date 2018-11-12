Путин нацелен на смену власти в Украине, – Геращенко

Вслед за фарсом так называемых выборов Россия продолжил эскалацию боевых действий на Донбассе с целью повлиять на предвыборную политическую ситуцию в Украине.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко прокомментировала незаконные выборы на Донбассе, которые состоялись 11 ноября. По ее мнению, это часть плана, направленного на пророссийский реванш в Украине. Геращенко заявила об этом на заседании Совета регионального развития в Киеве, передает «Левый Берег».

«Вчера проходил фарс, организованный Кремлем на оккупированных территориях Донбасса, который назывался «псевдовыборы». В этом фарсе существует опасность, ведь это повторение сценария 2014 года, когда из-за псевдовыборов, организованных Москвой, были сорваны мирные переговоры в Минске, а затем происходила дестабилизация на фронте, происходило обострение безопасности и политической ситуации, погибли тысячи наших ребят. Можно проследить, что к таким сценариям Москва прибегает перед президентскими и парламентскими выборами у нас. Потому что их цель не только их марионетки на Донбассе, их цель – Украина», – цитирует Геращенко пресс-служба партии «БПП Солидарность».

Она напомнила, что в Украине есть силы, которые призывают к прямым переговорам с марионеточными властями на Донбассе.

«Именно поэтому Путин хочет новой украинской власти. Поэтому сверхважно остановить реванш, не дать возможности российскому сценарию реализоваться в Украине через выборы», – заявила Геращенко.

«Левый Берег»