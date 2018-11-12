Стало известно, кто предположительно разоблачил российского шпиона в Австрии

На прошлой неделе стало известно о шпионаже в пользу России ныне отставного полковника вооруженных сил Австрии.

Информацию об австрийском полковнике, который шпионил на Россию, Вене могли передать спецслужбы Великобритании с целью изменить отношение Австрии к Москве, пишет газета «Kleine Zeitung» со ссылкой на собеседника в Министерстве обороны Австрии.

Австрийские власти заявили, что получила данные от спецслужбы «дружественного государства». Ранее Вена отказывался высылать российских дипломатов из-за скандала с отравлением в Англии бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, отмечается в материале.

На прошлой неделе стало известно о шпионаже в пользу России отставного полковника вооруженных сил Австрии. Бывшего полковника вооруженных сил Австрии задержали по подозрению в том, что он в течение 20 лет занимался разведывательной деятельностью в пользу России, сообщало «Kronen Zeitung» со ссылкой на близкие к расследованию источники.

«Да, речь идет об эстраординарном случае. Мы очень рады, что подозреваемого разоблачили», — сообщил в четверг вечером представитель Минобороны Австрии.

Во вторник утром канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что бывшего офицера подозревают в шпионаже.

Как отмечается, экс-офицер, которому сейчас 70 лет, вероятно, собирал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Кроме того, он подозревается в передаче детальной информации о многих высокопоставленных военных Австрии.

Офицер в течение 20 лет работал на российскую военную разведку.

По данным издания, подозреваемый действовал очень профессионально. Каждые две недели выходил на связь со своим российским контактом по имени Юрий.

За свою шпионскую деятельность, по информации издания, офицер заработал 300 тыс. евро.

Сейчас офицер в отставке обвиняется в шпионаже в пользу иностранного государства.

Вена и Москва обменялись по этому поводу резкими заявлениями. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в связи с этим отменила запланированную поездку в Москву. Она заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения будут серьезно обременены.

Позже стало известно, что прокуратура Вены начала еще одно расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (австрийской контрразведки, BVT) также по подозрению в шпионаже.

«Kleine Zeitung»