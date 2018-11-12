Стало известно, кто предположительно разоблачил российского шпиона в Австрии

На прошлой неделе стало известно о шпионаже в пользу России ныне отставного полковника вооруженных сил Австрии.
Информацию об австрийском полковнике, который шпионил на Россию, Вене могли передать спецслужбы Великобритании с целью изменить отношение Австрии к Москве, пишет газета «Kleine Zeitung» со ссылкой на собеседника в Министерстве обороны Австрии.
Австрийские власти заявили, что получила данные от спецслужбы «дружественного государства». Ранее Вена отказывался высылать российских дипломатов из-за скандала с отравлением в Англии бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, отмечается в материале.
На прошлой неделе стало известно о шпионаже в пользу России отставного полковника вооруженных сил Австрии. Бывшего полковника вооруженных сил Австрии задержали по подозрению в том, что он в течение 20 лет занимался разведывательной деятельностью в пользу России, сообщало «Kronen Zeitung» со ссылкой на близкие к расследованию источники.
«Да, речь идет об эстраординарном случае. Мы очень рады, что подозреваемого разоблачили», — сообщил в четверг вечером представитель Минобороны Австрии.
Во вторник утром канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что бывшего офицера подозревают в шпионаже.
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Как отмечается, экс-офицер, которому сейчас 70 лет, вероятно, собирал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Кроме того, он подозревается в передаче детальной информации о многих высокопоставленных военных Австрии.
Офицер в течение 20 лет работал на российскую военную разведку.
По данным издания, подозреваемый действовал очень профессионально. Каждые две недели выходил на связь со своим российским контактом по имени Юрий.
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За свою шпионскую деятельность, по информации издания, офицер заработал 300 тыс. евро.
Сейчас офицер в отставке обвиняется в шпионаже в пользу иностранного государства.
Вена и Москва обменялись по этому поводу резкими заявлениями. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в связи с этим отменила запланированную поездку в Москву. Она заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения будут серьезно обременены.
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Позже стало известно, что прокуратура Вены начала еще одно расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (австрийской контрразведки, BVT) также по подозрению в шпионаже.