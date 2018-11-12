«Избиркомы» ОРДЛО манипулировали данными по явке и голосованию, – СБУ

СБУ опубликовала свои наблюдения о «выборах» «ДНР»–«ЛНР»: псевдореспублики продолжают удивлять своей математикой. В голосовании якобы приняли участие 1,6 млн человек с явкой в более 80%.

В Службе безопасности Украины отмечают, что данные, озвученные по итогам проведения фейковых «выборов» главарей «ДНР» и «ЛНР», организованных на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, противоречат здравому смыслу, сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

«Народные псевдореспублики» продолжают удивлять своей математикой, которая противоречит здравому смыслу. По словам главы СБУ Василия Грицака после опубликования заранее определенных кураторами из Кремля результатов фейковых выборов, так называемые избиркомы продолжили играть с «цифрами», – говорится в сообщении.

«Народні псевдореспубліки» продовжують дивувати своєю математикою, яка суперечить здоровому глузду. За словами Голови… Опубліковано Служба безпеки України Понеділок, 12 листопад 2018 р.

Так, сегодня в 8 часов утра в ДНР отчитались об обработке более 97% бюллетеней. В выборах якобы приняли участие 1,6 млн человек с явкой в более 80%.

Всего в ДНР, по данным террористов, работало 408 избирательных участков. То есть за 12 часов работы на каждую из них в среднем приходится почти 4 тыс. избирателей. Опять несложная арифметика – за час, если верить «избиркомам», голосовало 326 жителей временно оккупированных территорий, то есть за 18 (!) секунд избиратель успевал отдать свой голос.

Неудивительно, что благодаря такому «молниеносном волеизъявлению» оккупанты не менее молниеносно нарисовали необходимые цифры своим марионеткам: Пушилину 60,9% голосов, Пасичнику – 68,4%, – говорится в сообщении.

Напомним, Россия назначила выборы в ДНР и ЛНР на 11 ноября вопреки протестам Украины и предупреждениям международного сообщества.

На территории, подконтрольной боевикам ЛНР, так называемое досрочное голосование началось уже 9 ноября. В этот же день Служба безопасности обнародовала заготовленные результаты выборов – по данным спецслужбы, предварительно уже нарисовали для победы Дениса Пушилина в так называемой ДНР – 55%, Леонида Пасечника в ЛНР – 63%. Явку должны были показать – 70% избирателей.

СБУ