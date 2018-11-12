Российский блеф об ОРДЛО. Кремль угодил в собственную ловушку

Проведением фейковых выборов Кремль еще больше осложняет для себя задачу выхода из тупика.

Фейковые выборы в ОРДЛО важны для Кремля в силу того, что срежиссированный спектакль по «избранию» Пушилина и Пасечника приурочен к украинским выборам в следующем, 2019 году. Именно с целью максимальной легитимации фейкового голосования в Донецк сегодня подвезли всю пропутинскую гвардию в ЕС, включая тяжеловеса, депутата ПАСЕ от Франции Тьери Мариани, пишет на своей странице в Facebook политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец.

По замыслу Кремля, не связанные с военными преступлениями Пушилин и Пасечник могут пригодиться на случай благоприятного для россиян итога выборов в Украине. Очевидно, что как «легитимно избранные» представители так называемых «народных республик», они смогут в случае необходимости вступить в переговоры с официальным Киевом уже в будущем году. Таких намерений и надежд в Москве, собственно, и не скрывают.

Фейковые выборы в ОРДЛО важны для Кремля в силу того, что срежиссированный спектакль по «избранию» Пушилина и Пасечника… Опубліковано Taras Berezovets Неділя, 11 листопад 2018 р.

Однако по состоянию на сегодня этот сценарий уже трещит по швам. Однозначно негативная и единогласная реакция европейских стран и США говорит о том, что проведением фейковых выборов Кремль ещё больше осложняет для себя задачу выхода из тупика.

Неожиданно широкое празднование Дня народного единства России, отмеченное в псевдореспубликах, по замыслу Кремля, должно было послать Западу сигнал о будущем включении «ДНР»/«ЛНР» в состав РФ. И стать своего рода разменной монетой. Тем не менее, этот шантаж был проигнорирован как руководством Украины, так и западных стран. Блеф о будущем «народных республик» как субъектов России не находит адресата.

Однако, пойдя на срыв Минского процесса, Путин не просто взял на себя полную ответственность за состояние дел на оккупированных территориях, но и обозначил возможные пределы последующих шагов. Которые, в случае неблагоприятного для него исхода украинских выборов, могут включать и государственное признание независимости «ЛДНР».

Тарас Березовец, Facebook