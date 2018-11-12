Ювенальное море России. Спецслужбы против молодости

Дело «Артподготовки», всенародного жалкого бунта, организованного год назад гапонистым экс-депутатом. Дело «Сети», по которому проходят обвиняемые в создании всероссийского «террористического сообщества» с филиалом, вообразите себе, в Белоруссии.
Дело «Нового величия», основанное на болтовне в телеграм-чате и столичных «Макдональдсах» и на «программе» организации, написанной и надиктованной сотрудником спецслужбы. Все это дела вымышленные, дела сфабрикованные, дела пыточные, с применением таких средств дознания, как примитивные тупые избиения и юморные «электровспоминатели», пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.
Все это дела чудовищные, усугубленные еще тем обстоятельством, что по ним проходит немало молодых людей. Все это дела, которые повествуют о покалеченных судьбах граждан РФ, проживающих в Москве, Петербурге, Пензе, Арзамасе, Альметьевске, Иркутске, Красноярске, Саратове, Ростове-на-Дону…
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И вот подоспели «дела анархистского подполья», их фигуранты – совсем юнцы. Погибшему при самоподрыве в здании архангельского регионального УФСБ студенту Михаилу Жлобицкому было 17 лет. Обвиняемому по статьям, карающим за незаконное изготовление и незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы, московскому школьнику Кириллу Кузьминкину 14 лет. Утверждается, что они были заодно; разыскивают еще «с десяток» подозреваемых.
Между тем в МВД создано спецподразделение, некая рабочая группа при Бюро специальных технических мероприятий, которой поручено выявлять малолетних преступников и лиц, «склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, а также вовлекающих их в различные криминально-ориентированные, в том числе радикальные сообщества посредством сети интернет».
О том, чем будут заниматься эти спецподразделения при огневой поддержке Росгвардии, гадать не приходится. Готовится масштабный процесс малолетних анархистов с весьма прозрачной целью – напугать школоту так же, как уже напуганы за два десятилетия путинского правления их родители и деды. Гадать приходится, однако, о том, напуганы ли сами власти.
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До сих пор ведь непонятно, что случилось со студентом Архангельского политехнического техникума, испытавшего вдруг столь сильную неприязнь к социальной группе «сотрудники ФСБ», что он пошел их взрывать. Тут имеются разные версии, и мотив, изложенный самоубийцей («ФСБ… пытает людей»), при условии, что именно он писал эти и остальные слова, представляется только одним из возможных объяснений.
На фоне иных взрывов и извечного стремления наших спецслужб к предсказуемости внутриполитических событий. Включая ход судебных слушаний, их длительность, массовость – и жесткость приговоров, сеющих в обществе настроения, близкие к безнадежным.
Ну и схема понятна. Безжалостное следствие, таинственные юридические финты в рамках независимого суда, когда прокурор, вы не поверите, хлопочет о домашнем аресте для 14-летнего бомбиста, но председательствующий, вняв доводам бастрыкинского ведомства, оставляет школьника в СИЗО – а как же, состязательность сторон! Ему теперь подыскивают единомышленников, и если учесть, что юность – самое золотое для исповедования анархистских идей и прочего нигилизма время, то почти нет сомнений в том, что найдут.
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Заодно со взрослыми зачинщиками, которых уже разоблачает, донося начальству имена и явки главных вдохновителей террора, бесстрашный телеведущий Соловьев. Или, что еще вероятней, набрасывается на них, срываясь с поводка, по поручению руководства.
Другой вопрос, как это будет выглядеть в тот день и час, когда в зале заседаний Мещанского, допустим, суда начнутся слушания по делу 14-летних террористов, боевиков и бомбометателей. Разумеется, процесс закроют, но поможет ли это укрыть от мировой и недобитой нашей общественности суть происходящего? Опыт показывает, что к подобным эксцессам власть все-таки чувствительна, и живодерство в обращении с детьми до настоящего времени не очень приветствовалось.
Можно вспомнить хотя бы суды над девочками из «Нового величия» в роли участников троцкистско-бухаринского террористического подполья – эти суды смотрелись настолько гнусно, что начальству пришлось и правозащитную демонстрацию стерпеть, и террористок отправить на домашку. То есть не исключено, конечно, что в грядущем процессе над Кириллом Кузьминкиным с подельниками кремлевские товарищи возьмут и эту высоту, пробьют и это дно, но сегодня прогнозов делать не будем.
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Зато со всей определенностью следует отметить, как государство, вольно или невольно, изо всех сил лепит из школоты потенциальных бунтарей. Буквально загоняя, посредством пыток и прочих подручных средств, поколение, выросшее при Путине, в протестные движения. Прямо-таки внушая им разные «экстремистские» идеи – на собственном примере хотя бы. Просто заставляя их неотступно думать о том, что у нас называется политикой и преследуется по закону.
Глупость ли начальства, базирующаяся на подлом расчете, или подлость, которая строится на глупости, тому виной – бог весть. Но сказано же было, причем с предельной искренностью, что государство не просило родителей этих детей рожать, – вот оно и прессует их, непрошеных, загружая камеры новыми политзеками и обогащая на свой лад науку о ювенальной юстиции. Скоро такими темпами и до детских садов доберется, и до яслей, и грудные дети начнут мечтать о том, чтобы взорвать здание ФСБ.
Илья Мильштейн, «Грани.Ru»