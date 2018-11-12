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Взгляд

В кольце проблем из-за токсичного друга Путина. Для Трампа запахло жаренным после выборов

Иван Яковина, «Новое Время»
12 ноября 2018

Президенту США сейчас придется отбиваться от оппозиции сразу по нескольким направлениям.

Контроль над Палатой представителей Конгресса дает демократам все необходимое оружие для настоящей войны с президентом. Самое, пожалуй, главное – это право создавать следственные комиссии и вызывать на свои слушания людей для дачи показаний. Не просто вызывать, а повесткой, типа судебной. Не прийти – нельзя! Можно не свидетельствовать против себя, но против президента – можно, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина..

Обладая такой властью, депутаты могут окружить Трампа кольцом самых разных расследований – от сексуальных домогательств и коррупции до предательства Родины с россиянами. В условиях постоянного следствия президенту будет очень тяжело работать. Более того, ему будет трудно найти нормальных людей себе в команду, поскольку все побоятся с ним связываться.

Трамп уже пообещал, что не будет приходить на заседания следственных комиссий и давать показания (как президент – он имеет право). Он также грозит обрезать финансирование всем потенциальным комиссиям. Тоже, в общем, может. Но это не поможет сотрудничеству с Конгрессом.

Более того, он уже пообещал остановить работу правительства, если Конгресс станет ему мешать. Это вообще странно, так как за правительство в США отвечает как раз президент. Поэтому оппозиция только рада будет, если Трамп прекратит работу. Демократы смогут сказать: «Вот видите: какой из него президент? Он тупо не работает и ничего не делает».

Есть и еще один важный момент. Конгресс имеет право запросить у налоговой инспекции все данные по декларации любого человека в стране, включая президента. Трамп, если вы не знаете, свою декларацию тщательно скрывает. Никто не знает, сколько у него имущества и какие он платит налоги.

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А это может оказаться очень важным. Весь свой имидж он строит на том, что он очень богатый и успешный миллиардер. Если выяснится, что никаких миллиардов у него нет, а долгов больше, чем имущества, трамповский миф рассыплется как карточный домик. Он будет похож на успешного жулика, сделавшего, извините, «лохами» целую страну, а никак не на икону бизнеса.

Сразу же можно будет понять, кто давал и дает Трампу в долг. Представляете себе, что начнется в Америке, если окажется, что президент должен сотни миллионов россиянам. Или саудитам? Или китайцам?

Тут возникает законный вопрос: а насколько велика вероятность, что у Трампа в декларации есть какие-то проблемы? Ответ: очень велика. Иначе он не стал бы прятать ее от всего мира, как Кощей – иголку со своей смертью. Все президенты за последние полвека публиковали свои декларации еще перед выборами. Трамп стал первым, кто этого не сделал. Я даю 99%, что там есть какие-то очень странные вещи.

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Чувствуя, что кольцо сжимается, Трамп заметно нервничает. 7 ноября он обругал последними словами журналиста телекомпании CNN, задававшего ему неприятные вопросы. Более того, у Джима Акосты после этой перепалки отобрали аккредитацию в Белый дом. Такого не было вообще никогда.

Ну главное: в тот же день, 7 ноября, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса. Это – очень важно и серьезно. В 2017 году Трамп добился назначения Сешнса на этот пост с одной единственной целью, чтобы тот защитил его от расследования связей с Россией.

Теоретически, генпрокурор должен надзирать за работой специальной комиссии, которая ведет это расследование. Но Сешнс отказался от такого надзора, поскольку сам был связан с россиянами. Трамп был в ярости, но сделать ничего не мог – он же сам назначил этого генпрокурора.

Благодаря такой коллизии следствие по делу о связях Трампа с РФ шло очень активно и продуктивно. Как минимум 19 людям предъявлены самые разные обвинения, многие из них уже признали вину, пойдя на сделку со следствием.

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Сейчас все идет к тому, что следующими обвиняемыми могут стать дети Трампа, а потом — и он сам. Именно поэтому президенту надо срочно что-то делать, чтобы уничтожить комиссию. Лучшее для этого средство – новый генеральный прокурор, полностью подконтрольный президенту.

На место Сешнса Трамп уже назначил и.о. генпрокурора Мэтью Уитакера – своего ярого сторонника, который ранее говорил, что следственную комиссию по делу о сотрудничестве с РФ давно пора закрыть.

И теперь – внимание. В 1973 году президент Ричард Никсон попытался через своих людей закрыть аналогичную комиссию, которая расследовала его проделки. Тогда это немедленно привело к настоящему взрыву возмущения и импичменту самого Никсона. Сейчас Трамп довольно уверенно идет по тому же пути.

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Помните, в прошлой передаче я говорил, что как бы ни закончились выборы, скучно в Вашингтоне не будет? Так вот, похоже, что будет даже веселее, чем я предполагал! Американская столица готовится к самой настоящей политической войне на уничтожение. Ничего интереснее и быть не может!

Иван Яковина, «Новое Время»

Tags: Беларусь, Владимир Путин, Дональд Трамп, Конгресс, США

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