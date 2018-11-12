Венгрия выдает свои паспорта украинским гражданам теперь только на своей территории

После скандал с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам в консульстве в Берегово, Венгрия перенесла выдачу паспортов на свою территорию.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявляет, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишварда на востоке Венгрии. Об этом Москаль сказал сегодня перед началом Совета регионального развития в Киеве, пишет «УНИАН».

«Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу паспортов в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают гражданство», – заявил Москаль.

Глава ОГА отметил, что двойное гражданство «никак не влияет» на экономику региона.

Напомним, в сентябре этого года в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Береговом был объявлен персоной нон-грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

«УНИАН»