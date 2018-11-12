В Перми было установлено чучело Путина с подписью «военный преступник»

В центре Перми был привязали к столбу чучело Путина на котором была надпись «Лжец. Военный преступник Пыня В. В.».

В Перми 11 ноября неизвестные установили на столбе центре города чучело с лицом президента России Владимира Путина. Фотографию с места событий опубликовали в группе «Подслушано Пермь», передает местное издание «Пермь онлайн».

Отмечается, что чучело Путина закрепили на фонарном столбе. На чучеле была прикреплена надпись: «Лжец. Военный преступник Пыня В. В.». Полиция осмотрела чучело но долгое время не предпринимал действий, просто наблюдая.

Сообщается, что Пыня – мем, который изначально представлял собой собирательный образ пассивного сторонника оппозиции, но сейчас ассоциируется у пользователей интернет-форумов с российским президентом.

Также по данным издания, неизвестно, кто установил чучело, однако, прибывшие на место происшествия полицейские, не пытались его убрать.

«Пермь онлайн»