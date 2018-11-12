В день «выборов» над оккупированной Горловой разбросали листовки с призывом бойкот российского спектакля

Как сообщают российские источники на «выборах» в «ДНР» одержал «победу» Пушилин, а в «ЛНР» – Пасечник.

11 ноября Силы специальных операций (ССО) совместно с неравнодушными украинцами из Донецка на воздушных шарах отправили в оккупированную Горловку около 4 тысяч листовок о незаконности выборов «ДНР» и уголовной ответственности за терроризм и сепаратизм, сообщили представители фонда «Повернись живим».

Листовки содержали такие надписи, как «Нет – фейковым выборам на оккупированной территории. Голосуешь за террористов – предаешь Украину» и «Выборы без выбора. Путин уже проголосовал за тебя. За терроризм и сепаратизм предусмотрена уголовная ответственность».

Также в листовках была информация о программе СБУ «Тебя ждут дома», которая объясняет, как сотрудничество с украинскими силовыми структурами позволит людям с оккупированной территории избежать уголовной ответственности.

На незаконных выборах, которые Россия организовала на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, победили Денис Пушилин («ДНР») и Леонид Пасечник («ЛНР»).

Агентство «ТАСС» сообщило, что за Пушилина якобы проголосовали 60,9% избирателей, а за Пасечника – 68,4%.

Они и раньше возглавляли оккупационные администрации после того, как в Донецке был взорван Александр Захарченко, а Игорь Плотницкий бежал из Луганска в Россию.

В «народный совет «ДНР» прошли общественное движение «Донецкая Республика» с 72,74% голосов и общественное движение «Свободный Донбасс» с 25,56%.

В «народный совет «ЛНР» – общественное движение «Мир Луганщине» с 74,13% и общественное движение «Луганский экономический союз» с 25,16%.

Напомним, что организованные Россией выборы «ДНР» и «ЛНР» подверглись резкой критике со стороны Украины и Запада.

Так, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в день голосования в Донецкой и Луганской областях заявил, что вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных «лидеров» Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, закрепляет статус-кво через бутафорские «выборы».

Польша в свою очередь призвала Европейский Союз ввести санкции против организаторов фейковых «выборов».

МИД Украины заявил, что результаты «выборов» на Донбассе не признает ни Украина, ни мир.

«Повернись живим»