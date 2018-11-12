«Выборы» в ОРДЛО не имеют никакой юридической силы, – ЦИК Украины

Они не породили какого либо легитимного результат и не имеют никаких правовых последствий.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, являются нелегитимными, поскольку организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права. О нелегитимности «выборов» говорится в сообщение ЦИК обнародованном в понедельник утром.

«В результате указанные «выборы» не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий», – отмечают в сообщении.

Украинский Центризбирком категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных «выборов».

«Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса», – сказано в сообщении.

С 9 по 11 ноября в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей боевики проводили выборы главарей «ДНР» и «ЛНР». Россия заявляла, что признает результаты этих «выборов».

Ранее МИД Украины выразил категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению в воскресенье, 11 ноября, так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье, 11 ноября, на сайте министерства.

«Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в очередной раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним», — заявили в министерстве.

МИД отмечает, что результаты этих псевдовыборов будут «юридически ничтожными» и не создают никаких правовых последствий, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

«Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением наблюдения БДИПЧ ОБСЕ», — подчеркнули в МИД.

МИД выражает возмущение из-за игнорирования Россией позиции международного сообщества, которое осудило организацию фейковых «выборов» и призвало к их отмене.

«Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса», — говорится в заявлении.

Кроме того, МИД призвал международное сообщество к усилению политического и экономического давления на Кремль, а также введению новых санкций против государства-оккупанта и лиц, принимавших непосредственное участие в «организации этих бутафорских «выборов».

Напомним, Россия назначила «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» на 11 ноября вопреки протестам Украины и предупреждениям международного сообщества. На территории, подконтрольной боевикам «ЛНР», так называемое «досрочное голосование» началось уже 9 ноября.

Накануне Служба безопасности Украины обнародовала заготовленные Россией результаты «выборов». По данным спецслужбы, предварительно уже «нарисовали» для победы Дениса Пушилина в так называемой «ДНР» — 55%, Леонида Пасечника в «ЛНР» — 63%. Явку должны показать — 70% «избирателей».

ЦИК Украины