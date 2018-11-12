Вскрылись факты незаконного финансирования германских правопопулистских партий друзей Путина

Друзья Путин из «Альтернативы для Германии» получали незаконную финансовую помощь через Швейцарию, это является прямым нарушением закона.

Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) могла нелегально получить финансирование из Швейцарии. Благодаря журналистскому расследованию германских общественно-правовых медиакомпаний «WDR» и «NDR», а также издания «Süddeutsche Zeitung» эти факты были вскрыты для общественности, пишет «Deutsche Welle».

Согласно их данным, на избирательную кампанию сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель были сделаны переводы в швейцарских франках на общую сумму около 130 тысяч евро.

Средства многократно перечислялись с июля по сентябрь 2017 года от «одной швейцарской фармакологической компании» на счет местной организации АдГ в округе Боденского озера, в котором Вайдель баллотировалась в бундестаг.

В связи с этим партии «Союз-90/Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потребовали немедленных разъяснений. Ряд ведущих политиков СДПГ потребовал отставки Вайдель в случае подтверждения незаконности финансирования ее предвыборной кампании.

Сама сопредседатель фракции АдГ в ответ на запрос журналистов, расследовавших дело, указала, что в сентябре 2017 года впервые узнала о «непрошеных пожертвованиях», а позднее высказалась за возврат денег, поскольку «усомнилась в их законности».

Средства были возвращены, но лишь в апреле 2018 года. По словам Вайдель, ей ничего не было известно ни о подоплеке для пожертвований фармацевтической компании, ни о мотивах ее владельца.

Как пояснил эксперт по правам политических партий в ФРГ Мартин Морлок журналистской группе расследователей WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, подобное финансирование не может считаться законным, поскольку поступает из-за пределов Евросоюза от лиц, не являющихся гражданами Германии.

Помимо этого, пожертвования свыше 50 тысяч евро должны быть зарегистрированы партиями в администрации бундестага, информация о них подлежит немедленному обнародованию.

По данным правозащитников, это уже третий случай сомнительных денежных потоков из Швейцарии на счета правопопулистской партии.

В 2017 году партия впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6% голосов, и стала крупнейшей оппозиционной силой в парламенте ФРГ 19-го созыва. Начиная с 2014 года по настоящее время, АдГ смогла пройти в парламенты всех 16 федеральных земель Германии.

«Deutsche Welle»