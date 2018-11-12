Влажные мечты российско-польских радикалом о разделе Украины

Накануне и во время празднования 100-летия независимости Польши произошли два события, которые были направлены на дальнейшее нагнетание деструктива в украинско-польских отношениях, за чем четко прослеживается тень Москвы и ее спецслужб.

Так, накануне юбилея в Сети выкладывается информация об акции фанатов польского футбольного клуба «Шленск» во Львове, где они на историческом мемориале орлят (на Лычаковском кладбище) с файерами и транспарантами «отметили» «100-летие борьбы поляков против ЗУНР» Интересно, что сама акция прошла еще 4 ноября, однако широко известно о ней стало лишь после того, как польские фанаты опубликовали фото акции на своей Facebook-странице 9 ноября – под самое празднование 100-летия независимости Польши, сообщил на своей странице в Facebook координатор «Информационного Сопротивления», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

А затем, уже во время празднования юбилея, под посольством Украины в Польше проходит совместная акция небезызвестного Эдуарда Лимонова и его «Другой России» с польской радикальной организацией «Фаланга», где призывали за разделение Украины между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией.

Накануне и во время празднования 100-летия независимости Польши произошли два события, которые были направлены на… Опубліковано Dmitry Tymchuk Неділя, 11 листопад 2018 р.

Кроме информационного шума, эти акции должны были создать повод для ответных акций неких «украинских радикалов» и сформировать соответствующую информационную картинку про «фашиствующую Украину».

Но благодаря своевременным заявлениям посольства Украины в Польше о готовящихся провокациях и появлении в СМИ материалов, вскрывающих планы россиян, идеологи этих акций, очевидно, в последний момент отказались от очередного явного «зашквара».

Однако хотелось бы остановиться на акции Лимонова и «Фаланги», которые призывали к разделу Украины. Да, той самой «Фаланги», члены которой в этом году, по заданию российских спецслужб, осуществляли поджог центра венгерской культуры на Закарпатье с целью дальнейшего обострения в украинско-венгерских отношениях и создания предпосылок для дестабилизации ситуации в регионе. Тогда, напомним, росСМИ в один голос обвиняли в содеянном «украинских радикалов».

Все это все прекрасно ложится в концепцию Суркова по расчленению Украины (о чем группа «Информационное Сопротивление» писала ранее), где одну из главных ролей играет его любимое ГРУ в работе как с венгерскими, так и польскими радикалами. Роль Э.Лимонова тоже понятна – она прекрасно укладывается в эту концепцию с учётом любви Суркова к псевдооппозиционым проектам (если внимательно изучить биографию и деятельность Лимонова, то становится ясным, что сей российский «оппозиционер» давно находится под крышей российской военной разведки, а в последнее время «спалился» на «отмазывании» Боширова и Петрова).

Таким образом, когда мы говорим об обострениях в украинско-польских отношениях, должны понимать, что за ними стоит эдакий симбиоз польских радикалов и российской военной разведки (ГРУ). Последняя теперь – в лице фейковой «российской оппозиции».

Дмитрий Тымчук, Facebook