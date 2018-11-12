Путин на распутье. Куда податься России «вправо» или «влево»?

Современная Россия стоит на развилке. Потому что в мире есть два вида авторитарных режимов: правые и левые. Правый авторитаризм – это комсомол и духовные скрепы, но при этом экономикой рулят профессионалы и страна открыта для глобального «макдональдса».

А есть левый авторитаризм, когда к комсомолу добавляется плановая система и регулирование цен, а экономикой начинают рулить те, кто считает что патриотизм важнее знаний. Правый авторитаризм – это Пиночет и Ли Кван Ю, Франко и Ататюрк, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Левый авторитаризм – это Советский Союз и Куба, Северная Корея и Зимбабве. Разница очень проста: страны первого типа после ухода диктатора быстро встают на ноги, потому что они работают по рыночным правилам. Идеология – лишь надстройка.

А страны второго типа обречены копать дно, потому что идеология там – это базис. До недавнего времени Кремль был страной правого авторитаризма, но санкции и самоизоляция могут заставить его руководство пересмотреть подходы. И тогда мы сможем сказать, что Советский Союз окончательно «встал из гроба», освободив его для российских обывателей.

Взгляды, высказанные в видеоблоге, передают точку зрения автора и не всегда отражают позицию редакции.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»