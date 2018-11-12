Предвыборное обострение у гибридов. Чего ожидать от ОРДЛО после выборов

С начала ноября ситуация на линии соприкосновения на Донбассе резко ухудшилась, что бы вполне предсказуемо на фоне проведения 11 ноября псевдовыборов «глав «ДНР» и «ЛНР».

Хотя официальные цифры количества обстрелов все еще находятся в разумных пределах – ниже десятка в день, однако, к сожалению, наши человеческие потери буквально зашкаливают, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Так, по состоянию на вечер 11 ноября погибло шесть наших защитников. В первый день ноября вражеский снайпер застрелил в районе Зайцево (под Горловкой) старшего солдата Игоря Гончаренко (проходил службу в Воздушных Силах, был командирован в состав 72-й мехбригады).

Противник продолжает попытки отбить освобожденный поселок Золотое-4, который обороняет 14-я мехбригада. Именно тут и снова-таки снайпером был убит боец Максим Пасичнюк 4 ноября. Причем стоит отметить, что после ощутимых потерь противник кардинально изменил тактику снайперской войны. Теперь снайперская пара работает только под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов.

9 ноября отмечено достаточно большим по меркам последнего времени боем в районе печальноизвестной «Бахмутской трассы». Тут в районе Желобка противник попытался вытеснить наши подразделения в «серой зоне», которая буквально недавно перешла под наш контроль. В результате противник был отброшен, однако понесло потери резервное подразделение, которые выдвигалось на помощь. Погибли двое военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады: Иван Воробей и Евгений Летюка (1999 и 1998 годов рождения).

И наконец последний по времени, но судя по развитию ситуации не последний в этом месяце, боевой случай произошел 10-го числа. В районе села Луганское во время проведения инженерной разведки в 700 метрах от наших позиций погибли двое саперов из 72-й мехбригады: Юрий Олейник и Роман Селихов (1974 и 1976 годов рождения).

Кроме уже упоминавших районов, противник в последние дни активно применял стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районах пунктов Крымское, Вольное, Луганское (луганское направление), Авдеевка, Пески (донецкое направление), Тарамчук, Березовое и Гнутово (волновахско-мариупольское направление).

В рамках обострения на фронте, оккупационные власти взялись также нагнетать обстановку в тылу. Так, за последнюю неделю они организовали как минимум два случая, которые широко освещались средствами массовой информации, подконтрольными оккупантов.

Сначала 8 ноября на опоре линии электропередачи в районе поселка Новый Свет Старобешевского района бдительные «стражи порядка «ДНР» нашли на опоре ЛЭП и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Оставляя в стороне вопрос как именно было найдено это взрывное устройство (вот не верю, что старобешевские менты каждый день обходят опоры ЛЭП, которых только в Старобешевском районе несколько сотен) и является ли оно таковым (по фото очень похоже на муляж), отметим, что сам случай очень тревожный звоночек для жителей оккупированных территорий.

Дело в том, что Старобешевская ГРЭС фактически является единственным источником электроэнергии – масштабы Зуевской ТЭС совсем не те – и любая провокация тут может привести к тотальной техногенной катастрофе.

Однако этого случая российским пиар-менеджерам показалось мало и вечером 9 ноября практически в центре Донецка из огнемета «Шмель» выстрелили в пустующее здание бывшего Донецкого научного центра Национальной академии наук Украины по улице Розы Люксембург. Людей там нет уже давно – попытки коллаборантов создать учреждение с аналогичным названием провалились – поэтому человеческих жертв не было. Зато снова в СМИ всплыла тема с украинскими диверсионными группами, которые якобы хотят помешать «свободному волеизъявлению народа Донбасса».

Такими вот нехитрыми способами загонялись люди на «избирательные участки». Впрочем, ничего нового россияне так и не придумали – именно так было и четыре года назад на оккупированных территориях – во время «выборов Захарченко», да и в самой России теракты как-то «случайно» всегда происходят под выборы.

К сожалению, стоит сказать, что обострение на фронте после «выборов Пушилина и Пасечника» практически неизбежно. С одной стороны есть очень малая доля вероятности, что Россия признает эту клоунаду, с другой стороны – «новоизбранными» «лидерам нации» придется показывать профпригодность. А так как в экономике ничего сделать уже нельзя лучшим вариантом сплочения населения оккупированных территорий будет локальное обострение на любом участке противостояния.

Тем более, что продвижение боевиков сразу на нескольких направлениях (вероятно, в результате весенне-летних боев) отметили даже европейцы из миссии ОБСЕ на Донбассе. Так, в сообщении от 9 ноября говорилось, что «Европейский Союз глубоко обеспокоен, узнав, что позиции поддерживаемых Россией вооруженных формирований продвинулись вперед на запад по меньшей мере в двух местах». Судя по информации СМИ, речь идет об участках западнее и южнее Горловки. Продвижение линий окопов боевиков, судя по снимкам с беспилотников СММ, составляет от 200 метров до 1 километра.

Но и без Горловки, проблемных для нас участков более чем достаточно. Тут и Авдеевская промка, Марьинка, участок между Ясиноватой и Горловкой. Почти нет новостей с Докучаевского направления, а тут наша группировка уже полуокружила этот довольно важный для противника районный центр. После ротации морпехов нет особых новостей и из-под Мариуполя, а ведь буквально все лето тут шли полномасштабные бои, причем даже доходило до использования «Градов» и самоходных артиллерийских орудий.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»