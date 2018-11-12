Карательные методы. Как в России собираются бороться с «антипрививочникми»

В сети продолжают обсуждать новую инициативу Минздрава в отношении так называемых «антипрививочников». Ведомство предлагает наказывать врачей, которые советуют пациентам отказаться от вакцинации.

Сейчас Минздрав готовит такой законопроект о наказании врачей. Обозреватель «Коммерсантъ FM» Михаил Гуревич – о методах борьбы, которые привыкли использовать в России.

В любой непонятной ситуации и тем более перед лицом какой-нибудь угрозы в России стало принято кого-нибудь наказывать. Законодательно определить виновного и оштрафовать, а еще лучше, пусть ненадолго, но все-таки посадить.

И вот пока правительство запрещает анонимно пользоваться мессенджерами, а Дума утверждает штрафы и аресты на 15 суток за вовлечение детей в несанкционированные митинги, Минздрав предложил наказывать врачей за публичные призывы к отказу от прививок.

И это не первый подход медицинских чиновников, так сказать, к штрафной штанге. В прошлом году глава ведомства Вероника Скворцова уже предлагала уменьшать оплату больничных листов для родителей, отказывающихся прививать своих детей. От той идеи, к счастью, было решено отказаться. Но вот прошел год, и федеральные медики вернулись с новой инициативой, которую обещают скоро представить в виде законопроекта.

Лично я против прививок для детей и взрослых ничего не имею, и разногласия с идеей Минздрава у меня, как в свое время у Андрея Синявского с советской властью, сугубо эстетические. Карательный метод борьбы с бытовыми проблемами редко дает положительный результат.

В случае с медиками достаточно вспомнить дело гематолога Елены Мисюриной, приговоренной к двум годам колонии за якобы совершение врачебной ошибки, повлекшей смерть больного. Дело, кстати, до сих пор не закрыто, и подготовка к суду силами новых следователей продолжается.

Собственно, возникает вопрос: а если не запретами?

Можно как-то еще сподвигнуть россиян превозмочь лень и предрассудки и таки защитить свой организм от гриппа, например? Глядя на международный опыт, ответственно заявляю, что можно, если подойти к решению креативно. Например, в Израиле в последние недели случился серьезный всплеск заболевания корью среди детей.

И вот когда государственные субсидии на прививки не сработали, на помощь пришла религия. Группа влиятельных раввинов издала постановление, обязующее верующих немедленно привить от напасти всех своих детей. Причем ответственными назначили отцов. А тех, кто ослушается, авторы назвали убийцами и пригрозили страшными небесными карами.

Разве не чудесный пример для наших священников, раввинов и муфтиев? Вместо вмешательства в политику и освящения предметов научно-технического прогресса, взять и возглавить борьбу с медицинской безграмотностью населения. Повелеть всем верующим прививать своих детей и всячески следить за собственным здоровьем, а отказ от регулярных диспансеризаций прировнять к богохульству.

Это же прямо настоящая духовная революция случится без всяких штрафов и административных арестов.

А там глядишь, и статья об оскорблении чувств верующих наполнится новым смыслом. Ведь если что и может оскорблять верующих во Всевышнего людей, так это не безобидные мемчики в интернете, а женщины и мужчины, вспоминающие про медицину не до, а после первых инсультов, инфарктов и других страшных диагнозов. Ибо сказано же: в здоровом теле – здоровый дух.

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»