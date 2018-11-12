Кто из россиян возможно будет добывать газ в Полтавской области?

Право на разработку нефтегазовых месторождений в Полтавской области получил российских олигарх, имя которого часто всплывет в различных скандалах в Украине.

За тремя фирмами, которые в конце августа 2018 года без аукциона получили специальные разрешения на пользование нефтегазовыми месторождениями в Полтавской области Украины, может стоять окружение бизнесмена Павла Фукса и бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза» Александра Кацубы. Это установили журналисты программы «Схемы», сообщает телеканал «Настоящее Время».

31 августа Государственная служба геологии и недр Украины решила предоставить специальные разрешения на пользование недрами на 20 лет компаниям «Сенс-Д», «Элион Инвест» и «Твинс групп». Для изучения с возможностью дальнейшей опытно-промышленной разработки они получили нефтегазовые участки в Полтавской области. Спецразрешения были выданы на основании купленной у госпредприятия геологической информации и утверждения запасов полезных ископаемых на площадях. Компании в один день подали документы в Минэкологии и в один день получили согласование на сессии областного совета.

Журналисты «Схемы» выяснили, что еще ряд созданных около года назад компаний намерены получить без аукциона нефтегазовые месторождения в Полтавской и нескольких других областях Украины. В частности, Полтавский областной совет на сессии 19 октября согласовал выдачу спецразрешения еще четырем таким компаниям.

У большинства получателей или претендентов на спецразрешения есть только по одному учредителю, который также указан директором. Упоминания об их нефтегазовом опыте в публичных источниках отсутствуют. Эти люди, как правило, не живут по месту регистрации, а говорить с журналистами отказываются.

«Схемы» получили в Госгеонедрах копию пакетов документов, которые компании подавали для получения спецразрешения без аукциона. Оказалось, что часть из них подписаны похожим почерком. Похожим почерком подписаны и представлены в Госгеонедры документы фирмы «Ист Юроуп Петролеум», которая ранее называлась «Голден Деррик» и была скандально известной на газодобывающем рынке. Ее связывали с экс-министром энергетики в правительстве Януковича Эдуардом Ставицким.

Сейчас СМИ связывают «Ист Юроуп Петролеум» с бизнесменом Павлом Фуксом. Сам Фукс неоднократно отрицал такую информацию.

Журналисты выяснили, что один из новых владельцев спецразрешения – компания «Сенс-Д» – может быть связан с окружением семьи экс-заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубы.

Совладелец «Сенс-Д» является одновременно директором и совладельцем другой компании – «Газ-МДС», 50% которой, согласно Единому государственному реестру юрлиц, принадлежит бывшей жене Кацубы – Татьяне Гузенко. Сейчас эти компании расположены в одном офисе.

По словам Александра Кацубы, он не имеет отношения к бизнесу бывшей жены. При этом, журналисты обнаружили свидетельства, что бывшие супруги продолжают периодически отдыхать вместе.

В фирме «Сенс-Д» также отрицают отношение Кацубы к компании.

«Схемы», «Настоящее Время»