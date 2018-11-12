Выборы без выборов. Кремлевские игры марионетками Пушилиным и Пасечником

В Москве решили: раз фейковый процесс, что называется, пошел, его необходимо отработать по максиму, вбухав в эту пародию на демократию целых 100 млн руб. из госбюджета РФ.

Основным событием прошедшей недели, несомненно, – стали так называемые «выборы» в ОРДЛО тотальной фальсификацией которых был так озабочен Кремль. И все это на фоне грозящей Донбассу серьезной экологической катастрофы, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Имитация псевдоявки на квазивыборах

То, что Кремль не откажется от проведения 11 ноября в ОРДЛО так называемых «выборов глав и парламентов «ДНР» и «ЛНР», было понятно изначально. Очевидным выглядел также полный провал Путина в попытке хотя бы частично легитимизировать его марионеточные «власти» в оккупированных Россией районах украинских Донетчины и Луганщины. А минувшая неделя лишь полностью подтвердила факт того, что и официально, и неофициально позиция всего цивилизованного мира осталась единой, однозначной и непреклонной – данные «выборы» противоречат Минским соглашениям и не могут быть признаны нигде и никогда.

Посему в Москве решили: раз фейковый процесс, что называется, пошел, его необходимо отработать по максиму, вбухав в эту пародию на демократию целых 100 млн. руб. из госбюджета РФ. Впрочем, чтоб хоть как то оправдать такие инвестиции в строительство песочных замков, должно присутствовать «народное волеизъявление Донбасса», по крайней мере, на подобающей телекартинке, которую не получается просто так снять в павильонах «Мосфильма». Другими словами, кровь из носу требовалась имитация псевдоявки на квазивыборах в ОРДЛО, и с такой задачей оккупантам и коллаборантам пришлось справляться, стоя на трех китах.

Первый – это личный состав двух армейских корпусов российской оккупационной армии. Ее командование привело все свои части и подразделения в состояние высшей степени боевой готовности, запретив любые увольнения и отпуска вплоть до 12 ноября. При этом было отдано еще одно строгое распоряжение о тотальном запрете «ихтамнетам» фото и видео съемки на «избирательных участках» для недопущения утечки информации о реальном положении дел с голосованием. Вторым китом накрутки явки стали, само собой, повальные шантаж и угрозы в отношении подневольных бюджетников, которые, правда, начали паниковать, что за участие в «выборах» Украина лишит их всех соцвыплат, а при попытке пересечь линию разграничения вообще могут арестовывать.

Наконец, третьей опорой в пропагандистском реалити-шоу «выборы-2018» традиционно выступили голодные пенсионеры. Их бесхитростно заманивали на «участки» ярмарками и распродажами овощей и дефицитных лекарств. Плюс обещаниями от коллаборантских мобильных операторов пополнять возле кабинок счет на 100 руб. Но, как потом оказалось, такая акция невиданной щедрости распространялась не на всех, а только на тех, кто выстроился в очередь к открытию «участков» ровно в 8 утра.

Результаты до голосования

Еще за несколько дней до «выборов» в ОРДЛО стали известны нарисованные заранее в Москве их результаты. Разведданные на этот счет обнародовал 9 ноября на специальном брифинге глава СБУ Василий Грицак, попросив сотрудничающих с оккупантами еще раз хорошенько подумать. «Граждане Украины добровольно или под принуждением участвующие в работе участковых, окружных и других «избирательных комиссий», не освобождаются от ответственности. Причем уголовной, если есть на то основания», – сказал Грицак, уточнив, что все списки членов «штабов» и «избиркомов» уже переданы украинским КПВВ на линии разграничения.

Что же касается расписанной кремлевскими мудрецами явки на «избирательные участки», то, по данным главы СБУ, в среднем на оккупированных территориях Донбасса она должна составить в районе 70%. «Победители гонки» также уже «установлены» двумя «ЦИКами» – врио главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин «набрал» 55%, а врио главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечник и того больше – 63%.

В принципе, удивляет лишь то, почему Москва не отдала и тому и другому по 99,9% «голосов избирателей» при явке в 100% и выше? Ну и, безусловно, зачем Пасечнику дано авансом преимущество над Пушилиным аж в 8%? Ответ на первый вопрос, вероятно, скрывается в известной всему свету «скромности» Путина, по-другому это никак не объяснить. Относительно же большего «веса» Пасечника над Пушилиным, то тут, похоже, речь идет о большем путинском доверии к их непосредственным кураторам. То есть вывод напрашивается сам собой – пушилинский шеф Сурков «весит» в Кремле ровно на 8% меньше генерал-полковника ФСБ Беседы, который патронирует «генерал-майора МГБ «ЛНР» Пасечника.

Экологическая катастрофа «на бис»

Пока весь мир наблюдает за перипетиями квазивыборов в ОРДЛО, российские оккупанты продолжают совершать на Донбассе военные преступления поистине глобального характера. Речь идет о создании еще одного эпицентра настоящей экологической катастрофы, очень возможной уже в ближайшее время. Как стало известно группе «Информационное сопротивление» как раз на уходящей неделе, в начале ноября 2018 г. была остановлена откачка воды из горных выработок горловской шахты «2-бис».

Все бы ничего, но данное предприятие бывшего Никитовского ртутного комбината до последнего времени пребывало в режиме «сухой консервации». Теперь же после окончательного демонтажа насосов ртутные отходы грозят загрязнить водоносные слои всей Горловско-Енакиевской агломерации, в которой до войны проживало 780 тыс. жителей. К тому же высока возможность после остановки сухой консервации шахты «2-бис» обрушения русла водопровода «Северский Донец – Донбасс», что вообще приведет к прекращению поставок чистой питьевой воды на большей части Донецкой области по обе стороны линии фронта.

И это притом, что здесь уже есть один эпицентр потенциальной экологической беды – закрытая шахта «Юнком» с радиоактивной капсулой после подземного ядерного взрыва 1979 г., где остановлена откачка воды еще полгода назад. То есть радиация вскорости может просочиться в грунтовые воды и на поверхность, отравив собой не только Енакиево и все отдельные районы Донетчины, но и отдельные районы Луганщины, а также как минимум соседнюю Ростовскую область России, ставшую перевалочной базой для всех прибывающих на войну российских «ихтамнетов».

Олег Полищук, «Деловая Столица»