«Повар» Путина Пригожин участвует в официальных российских переговорах в Ливии

Его присутствие на переговорах было выявлено благодаря официальной информации обнародованной ливийской стороной, принимавшей российскую военную делегацию.

Российский предприниматель Евгений Пригожин, которого считают причастным к созданию «фабрики троллей» и «частной военной компании Вагнера», присутствовал на официальных переговорах между ливийскими и российскими военными. «Новая Газета» заметила опубликованное на официальном канале видео.

Переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и командующим одной из сторон ливийского конфликте Халифой Хафтаром состоялись в Москве 7 ноября. Во время встречи Пригожин сидел за одним столом с российскими и ливийскими военными, от Шойгу его отделяли два офицера.

По данным СМИ, Россия на протяжении нескольких месяцев перебрасывает в Ливию военных, в том числе для тренировки войск, подконтрольных Халифе Хафтару. Российские военные базы Ливии разворачиваются под прикрытием ЧВК «Вагнера», писала «The Sun».

Пригожин официально отвергает свою причастность к ЧВК «Вагнера», но в 2017 году США одновременно ввели санкции против ЧВК «Вагнера» и кейтеринговой компании Пригожина «Конкорд».

Евгений Пригожин, которого СМИ раньше называли личным поваром Владимира Путина, занимается ресторанным бизнесом с 1996 года. Сейчас, по данным СМИ, он может быть причастен к тестированию боевых ядов.

Напомним, что именно Пригожин стоит за финансированием пророссийских акций в Украине

«Новая Газета»