Семьи погибших в катастрофе рейса MH17 просят Трампа повлиять на Путина

Родственники погибших просят Трампа повлиять на Путина, что бы помочь в расследование обстоятельств катастрофы.

Семьи, потерявшие своих близких в катастрофе авиарейса MH-17 в небе над Донбассом, обратились с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой содействовать расследованию сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что письмо направлено Трампу в связи с объявленной на конец ноября его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Недавно Вы назвали убийство господина Джамаля Хашогги «одним из тягчайших тайных убийств в истории». Несмотря на отсутствие всех сведений об этом преступлении, мы признаем, что вы, вероятно, правы. Но точно также мы признаем, что продолжающееся сокрытие обстоятельств гибели 298 человек, летевших рейсом MH17, относится к той же категории. Никто не взял на себя ответственности за это преступление. Вместо этого предпринимались явные попытки скрыть факты об истинных обстоятельствах произошедшего в тот ужасный летний день – попытки официальных представителей Российской Федерации, поддерживаемые и повторяемые президентом Путиным», – говорится в письме

Авторы письма подчеркивают, что они имеют право знать, что случилось с их родными.

«Мы обращаемся к Вам с просьбой помочь нам в нашем расследовании. У президента Путина есть ответы, которые мы должны услышать. Мы обращаемся к вам с просьбой постараться убедить его, что никогда не поздно искупить свою вину. Этого требует дань памяти к нашим родным и близким, для блага этого мира», – отмечается в письме.

Напомним, что Трамп и Путин будут встречаться во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет с 30 ноября до 1 декабря.

«Радио Свобода»