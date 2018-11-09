Турбины Siemens стали причиной еще одной аварии в Крыму, – МинТОТ

На «Таврической» (Симферопольской) ТЭС выявлены признаки произошедшей там аварии. Известно, что там установлены незаконно ввезенные турбины фирмы Siemens.

Повреждения получили производственные цеха тепловой электростанции, расположенной у Симферополя, сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, последствия аварии на «Таврической» (Симферопольской) ТЭС удалось зафиксировать с помощью космической фотосъемки.

«3 ноября 2018 на крыше главного корпуса «Таврической» ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического влияния», – отметили в МинТОТ.

По имеющейся у ведомства информации, на теплоэлектростанции с установленными газовыми турбинами Siemens проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.

Как известно, «Таврическая» ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с распределительной станцией «Симферополь», предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.

Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га, а заказчиком строительства ТЭС выступает министерство энергетики РФ.

«Первую очередь объекта планировали ввести в действие в 2017 году, вторую – в 2018. 1 октября 2018 первый блок мощностью 235 МВт планировалось запустить в работу для налаживания технологического цикла», – напомнили в пресс-службе.

Строительство «Таврический» ТЭС осуществляется компанией «Технопромекспорт» российской государственной корпорации «Ростех», которая находится под украинскими и международными санкциями.

Эта же компания осуществляет строительство и «Балаклавской» ТЭС, на которой в конце августа произошла подобная авария в одном из помещений, где установлены газовые турбины Siemens. Тогда оккупационная власть скрывала аварию, связанную с оборудованием Siemens.

Ранее девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ суда низшей инстанции принять обеспечительные меры по иску российской «дочки» немецкого концерна Siemens в структуры «Ростех» по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.

В июле 2017 Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Ответчиками по иску является ОАО «ПО «Технопромэкспорт», ООО «ПО «Технопромэкспорт» и ООО «Сименс Технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и российской компании «Силовые машины»).

В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, оказались в Крыму. Как заявляет Siemens, такое развитие событий является явным нарушением контрактов, запрещающих клиенту поставлять оборудование на полуостров.

МинТОТ