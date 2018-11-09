Муждабаев: Меньшевартость в Украине – хуже, чем ватность

Пожалуй, нет ничего в Украине, что одновременно смешило и раздражало бы меня больше этого самоуничижительного явления.

Что вызывало бы большую брезгливость и желание отвести глаза. Даже откровенная «вата» выглядит не так мерзко (по крайней мере – последовательно) в сравнении с аполитичными – а то и типа проукраинскими – меньшевартыми фанатами абсолютно всего российского, особенно тамошней «уникальной интеллигенции», «журналистики», «литературы», делится своим мнением журналист Айдер Муждабаев в ролике на своем YouTube-канале.

Смотреть на них стыдно, выглядят они очень глупо, виляя хвостиком, заглядывая в рот любому встречному «русскому интеллектуалу». Мне, прожившему в Москве много лет, знающему цену тамошней «богеме», «элитной публике», «уникальным профессионалам» по реальным тарифам, этот мазо-карго-культ кажется и посмешищем, и высшей степенью неуважения к себе и своей стране.

Высшей, то есть низшей точкой интеллектуальной зависимости, психологического рабства. Это хочется – брррр – развидеть, но оно так и лезет из всех щелей. Настолько много людей, даже молодых, в нашей стране еще заражены меньшевартостью.

Айдер Муждабаев, YouTube