Карго-культ харрамсмента в России

Повалившиеся ныне в России обвинения «харрасменте» – это яркое проявление именно карго-культа. Ни больше и не меньше… Все остальное имеет другое определение.

Я долго думал, что же это такое, все никак не мог вывести точную формулу. Пока не наткнулся в комментах, делится своим мнением Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале «Babchenko».

Карго-культ.

Все российские скандалы с харрасментом – это просто дистиллированной воды карго-культ. Никакого харрасмента там, конечно же, не было. Харрасмент – это сексуальное принуждение зависимого лица. Начальником подчиненного. Продюссером актрисы. Депутатом журналистки. Под угрозой увольнения, шантажа, или, напротив, продвижения.

Не было даже и иных насильственных действий сексуального характера. Не подпадает это даже под такую либеральную статью.

Было рукоблудие несдержанных лапок, залитые до пьяного невменько глаза и вообще общий мудизм.

Более того, в стране, где законодательно разрешено избивать женщину, если она отдана государством-батюшкой тебе в жены, говорить о харрасменте… Ну, это примерно как в вагонзаке говорить о том, что проводник не принес тебе постельное белье и чай. Вроде и то и то – средство передвижения, но смыслы несколько разные. Очнитесь, поручик, вы очарованы.

То есть абсолютный, не стоящий тухлого выеденного яйца детский сад.

Да, заслуживающий общественного порицания, увольнения, кидания какашками, чморения в фейсбуке и пр. Безусловно. Но, блин, никак не звания главного сексуального скандала страны.

Но нет. Плевать на войну. Плевать на репрессии. Плевать на оккупацию. Плевать на пытки.

Плевать на посадки детей.

У нас харрасмент!!!

Давайте спрячем голову в песок, закроем глаза на войну и новый тридцать седьмой и найдем себе проблему, как у взрослых дяденек. Харасмент. Давайте слепим его из говна и палок там, где его даже близко нет. И у нас будет настоящая проблема как в настоящих нормальных странах. А, значит, и мы – настоящая нормальная страна.

И другие проблемы исчезнут сами собой. Ну не может же быть в настоящей нормальной стране оккупационной войны и репрессий, правда? Не может. Харрасмент и аннексия – несовместимы. Они в разных параллельных вселенных. Либо концлагеря, либо сексуальное равноправие женщин. Харрасмент может быть только в свободной стране. А в Освенциме может быть только сразу изнасилование и убийство. А у нас – харрасмент. Значит – войны нет!

Бинго!

Глаз страуса больше, чем его мозг и поэтому он счастлив. Особенно, если зарыт в песок.

Так вот, это карго-культ чистой воды. Строить из говна и палок то, чего у тебя нет в надежде что оно изменит весь твой окружающий мир к лучшему. Самолеты из бамбука в надежде, что на тебя с неба посыпется жранина. Или харрасмент из инфантильного идиотизма в надежде что на тебя с неба посыпется демократия и Соединенные Штаты Америки.

Не посыпется.

И харрасмента не получилось, и весь фейсбук у виска крутит, и война не закончилась, и газету наебнули.

Это называется «не было у мрачного мудака проблем» (с)… Совсем. просыпались в евросоюзе, в ресторанах платили в евро, жили кучеряво, в упор не замечали ни войны, ни репрессий, ни пыток.

Высосали-таки себе проблему из пальца!

Мои поздравления.

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»