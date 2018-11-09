Без Путина они не смогут, – Портников

Глава фракции «Оппозиционный блок» в украинском парламенте и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович подписали соглашение об объединении оппозиционных сил и создании «Оппозиционной платформы «За жизнь».

Политики, разумеется, будут говорить об этом соглашении как о большом своём достижении. Но на самом деле оно означает одно – готовность лидеров «Оппозиционного блока» присягнуть Кремлю, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Стоит напомнить, что Вадим Рабинович избирался в парламент в качестве представителя «Оппозиционного блока». Так что объединяться с ним у Бойко и остальных никакой необходимости нет. Ещё недавно они воспринимали Рабиновича как раскольника, который подорвал единство стройных оппозиционных рядов. Для того, чтобы это единство обеспечить, Рабиновичу нужно было просто отказаться от раскола.

Однако со времени ухода от Бойко в жизни Рабиновича прошли серьезные перемены. Его партию решил использовать в качестве собственной политической платформы Виктор Медведчук – политик, которого в Кремле считают единственным приемлемым кандидатом для занятия должности президента Украины. И не имеет никакого значения, что украинский народ считает иначе.

Именно Медведчуку Путин хотел бы подарить Украину в случае победы – военной, политической и экономической – над нашей страной. И, судя по высказываниям Медведчука, он готов принять этот «подарок», управлять покорённой провинцией. А пока процесс укрощения Украины продолжается – участвовать в разнообразных политических проектах, подрывать возможности украинской власти, создавать ложные альтернативы.

Юрию Бойко сто лет не нужен союз с Вадимом Рабиновичем. Рабинович – телевизионный, а не политический персонаж. Но союз с Медведчуком – совсем другое дело. Потому что это – союз с Кремлём, союз с Путиным, союз с российскими финансовыми потоками, союз с превращением Украины в придаток России.

Именно в этом бывшие «регионалы» и заинтересованы. Без Путина они не могут ни захватить власть в Украине, ни управлять ею.

Виталий Портников, «Espreso.TV»