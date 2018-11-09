Что изменится для Украины после выборов в США?

Белый Дом, как правило, выбирает что-то между двумя стратегиями, нынешняя ситуация скорее всего не станет исключением.

Независимо от любых выборов в Штатах политика Белого Дома по Украине и в дальнейшем будет находиться под влиянием двух структур – Госдепа (аналог Министерства иностранных дел) и Пентагона (Министерства обороны), которые от природы имеют разные задачи и часто даже конкурируют между собой, пишет на своей странице в Facebook политолог Сергей Таран.

И не только по Украине.

Госдеп – это дипломатия, ценности и реформы.

Пентагон – это сила, прагматика и интересы.

Незалежно від будь-яких виборів у Штатах політика Білого Дому щодо України і надалі перебуватиме під впливом 2-х… Опубліковано Sergiy Taran Четвер, 8 листопад 2018 р.

Белый Дом как правило, выбирает что-то между двумя стратегиями. Госдеп помогает только правильным политикам, а вот, например, крупнейшими получателями военной помощи США (сфера Пентагона) являются Афганистан, Израиль и Египет – страны, мягко говоря, разные по стандартам демократии.

Когда из-за океана в Украине слышите о реформах, антикоррупции и диалоге – это скорее всего отражение линии Госдепа, а когда о Джавелинах и новой Холодной войне – то явно речь Пентагона.

Смешно слышать, когда у нас кто-то говорит, что в Вашингтоне «точно» поставили на какого-то очередного Мистера Икс. Сразу хочется переспросить, а вот кто именно на того Икса поставил?

Традиционно, республиканцы выбирают силу, а демократы – дипломатию.

Сергей Таран, Facebook