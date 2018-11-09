Московский клир собирается встретится с президентом Украины Порошенко

Пресс-релиз готовящейся встречи представителей Московского патриархата оказался в распоряжение украинских масс-медиа.

Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября провести встречу с президентом Петром Порошенко. Митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), ссылаясь на сообщение канцелярии Киевской митрополии, подтвердил это «Украинской Правде».

В анонсе указано, что встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник в 14.00.

«Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным», – говорится в объявлении.

В то же время митрополит Александр, не смог подтвердить, будет ли присутствовать на встрече митрополит Онуфрий.

Информацию отказались комментировать в канцелярии Киевской митрополии.

Украинская правда обратилась по комментарий в пресс-службу администрации президента. В ведомстве пока не смогли официально подтвердить или опровергнуть встречу. Информация проверяется.

Ранее президент Петр Порошенко указал РПЦ на дверь.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники «Украинской Правды» сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

В то же время в УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

«Украинская правда»