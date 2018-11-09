Московский клир собирается встретится с президентом Украины Порошенко

Пресс-релиз готовящейся встречи представителей Московского патриархата оказался в распоряжение украинских масс-медиа.
Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября провести встречу с президентом Петром Порошенко. Митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), ссылаясь на сообщение канцелярии Киевской митрополии, подтвердил это «Украинской Правде».
В анонсе указано, что встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник в 14.00.
«Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным», – говорится в объявлении.
В то же время митрополит Александр, не смог подтвердить, будет ли присутствовать на встрече митрополит Онуфрий.
Информацию отказались комментировать в канцелярии Киевской митрополии.
Украинская правда обратилась по комментарий в пресс-службу администрации президента. В ведомстве пока не смогли официально подтвердить или опровергнуть встречу. Информация проверяется.
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Ранее президент Петр Порошенко указал РПЦ на дверь.
11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.
Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.
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Источники «Украинской Правды» сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.
В то же время, российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.
Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.
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Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.
В то же время в УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.