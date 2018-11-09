Пригожин организовал публикацию фейковой новости в РИА «Новости» в 2013 году, – Михайлов

Стало известны подробности спецоперации организованной структурами Пригожин против агентства РИА «Новости» в 2013 году.

Пригожин стоит за организацией спецоперации против агентства РИА «Новости», с целью добиться увольнения главного редактора агентства Светланы Миронюк. Андрей Михайлов, человек, который стоял у истоков медиаимперии Евгения Пригожина, рассказал известные ему факты об «украинском» направлении работы Пригожина в своем эксклюзивном интервью «Новой Газете», перепечатанным «Украинско-российским обозрением».

Рассказ Михайлова об операции против РИА «Новости» подтверждается как черновыми видеоматериалами, так и смонтированными видеороликами, перепиской, справками и другими документами (имеются в распоряжении редакции).

«Предполагаю, что у Пригожина была цель убрать с должности главного редактора РИА «Новости» Светлану Миронюк. Подавалось это под соусом: проверяет ли крупнейшее новостное агентство информацию? Что было причиной и что послужило поводом? Не знаю», – уточнил Михайлов.

«Была поставлена задача мне через Гуляева – нужно проверить на чистоту информации. Придумать новость, занести под это денег и разместить. Выбрали Владивосток, Новосибирск и Петербург», – добавил он.

«Писался сценарий, сочинялась фейковая абсолютно новость. Вывели новую породу собак в Петербурге. Во Владивостоке бесплатно цирковые артисты выступают. И подобные смешные вещи, абсолютно фейковые. Человек с улицы приходит в РИА и размещает», – подчеркнул мастер черного пиара.

«Как это делалось? Обязательно выяснялось, кто занимается размещением новостной информации в редакции, далее разговаривали с этим человеком», – уточнил Михйлов.

«Новостника просто дурили, а потом через третьего человека ему передавали деньги, якобы за размещение новости, создавая мнение о продажности. Конечно, все скрыто писалось на видео», – подчеркнул он.

«Нет, сотрудники, которые размещали новости, денег не брали. Это имитация. Вот то, что они новости не проверяли, – это да, без проверки размещали заведомые фейки», – уточнил Михайлов.

«Потом писалась справка о выполненной работе, делались видеоролики о продажном РИА «Новости», отдавалось все это Гуляеву, Гуляев передавал Пригожину. Как использовал это Пригожин, мне неизвестно, в Сети эти видео вроде не появлялись. Но Миронюк была снята в декабре 2013 года, значит, задача была выполнена», – рассказал мастер черного пиара.

«Это я. В Петербурге были одни, а в поездку поехали другие ребята. Знакомые все ребята, которые работали в структуре Пригожина. Они были на зарплате для выполнения определенных мероприятий, так что цена всей операции – оплата перелетов и гостиниц», – резюмирует Михайлов.

«Новая газета» так же поговорила с двумя предполагаемыми участниками провокаций во Владивостоке и Новосибирске. Константин Подмарев свое участие отрицал. Антон Грачев признал, что участвовал в событиях, но от подробного разговора отказался.

Рассказ Андрея Михайлова об организации «фабрики троллей», подконтрольных СМИ, и его личном участии в этой деятельности подтверждается документами, имеющимися в его распоряжении: штатными расписаниями, оригиналами расписок в получении денег авторами, справками, электронной и бумажной перепиской, накладными и т.п. «Новая газета» ознакомилась с этими документами (копии есть в распоряжении редакции).

Кроме того известно, что именно Пригожин стоит за финансированием пророссийских акций в Украине.

«Новая Газета»