СБУ напомнил об ответственности за участие в «выборах» органов власти оккупационных администраций Донбасса

Участие граждан Украины в работе «избирательных комиссий» на оккупированных территория влечет за собой уголовную ответственность и возможный тюремный срок до 15 лет лишения свободы.

В Службе безопасности подчеркивают ответственность за участие в организации псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Председатель СБУ Василий Грицак рассказал об этом на брифинге 9 ноября.

«Граждане Украины добровольно или под принуждением участвуют в работе участковых, окружных и других избирательных комиссий, не освобождаются от ответственности. Причем уголовной, если есть на то основания», – сказал Грицак.

«Ваши действия, уважаемые друзья, в качестве членов так называемых «избирательных штабов», «избиркомов» носят состав преступления, за которое установлена ​​уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса», – отметил он.

Речь идет о статье 109 «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», статье 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», статью 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации».

Грицак объяснил, что при наличии квалифицирующих признаков, отягчающих преступление, виновным лицам грозит лишение свободы на срок до 15 лет заключения.

Кроме этого глава СБУ отметил, что «все данные на членов «штабов» и «избиркомов» уже переданы украинским правоохранителям, которые выполняют служебные обязанности в контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения».

Об ответственности лиц, которые придут голосовать на так называемых «избирательных участках», Грицак объяснил, что их действия будут оцениваться в совокупности.

«Если в действиях лица будут признаки состава преступления, будет зарегистрировано уголовное производство, для человека могут наступить уголовные последствия. Я убежден, что многие из тех, кто проживает на неподконтрольных территории, пойдут на эти выборы из-под палки», – отметил он.

На вопрос журналистов, что СБУ непосредственно делает для того, чтобы помешать проведению псевдовыборов в ОРДЛО Грицк подчеркнул, что проводится серьезная работа по блокированию так называемых «выборов».

«Прямо сейчас делаем, пока мы здесь говорим… СБУ что-то делает и документирует. И на самом деле в результате этой работы многие просто не хотят идти на эти выборы… Я еще раз обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий: вы можете не ходить на эти выборы. Вас за это никто, я надеюсь, не убьет, это точно», – подчеркивает Грицак в своем ответе.

Глава СБУ отметил, что результат этих незаконных «выборов» уже известен, а руководители назначены Кремлем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов также напомнил всем, кто принимает участие в организации и проведении фейковых выборов о неминуемой ответственности.

По его словам, эти преступные действия, осуждены всеми ведущими странами мира, «является грубым нарушением и полной дискредитацией Минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией».

«Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мероприятий, о безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс – вовремя остановиться от участия в преступлении», — сказал он, подытожив, что «временно оккупированные Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины»

Как сообщалось, пророссийские боевики назначили «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Президент Петр Порошенко отметил, что так называемые фейковые «выборы» запустят введения новых санкций в отношении РФ.

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям.

СБУ