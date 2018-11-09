СБУ напомнил об ответственности за участие в «выборах» органов власти оккупационных администраций Донбасса

Участие граждан Украины в работе «избирательных комиссий» на оккупированных территория влечет за собой уголовную ответственность и возможный тюремный срок до 15 лет лишения свободы.
В Службе безопасности подчеркивают ответственность за участие в организации псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Председатель СБУ Василий Грицак рассказал об этом на брифинге 9 ноября.
«Граждане Украины добровольно или под принуждением участвуют в работе участковых, окружных и других избирательных комиссий, не освобождаются от ответственности. Причем уголовной, если есть на то основания», – сказал Грицак.
«Ваши действия, уважаемые друзья, в качестве членов так называемых «избирательных штабов», «избиркомов» носят состав преступления, за которое установлена уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса», – отметил он.
Речь идет о статье 109 «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», статье 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», статью 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации».
Грицак объяснил, что при наличии квалифицирующих признаков, отягчающих преступление, виновным лицам грозит лишение свободы на срок до 15 лет заключения.
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Кроме этого глава СБУ отметил, что «все данные на членов «штабов» и «избиркомов» уже переданы украинским правоохранителям, которые выполняют служебные обязанности в контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения».
Об ответственности лиц, которые придут голосовать на так называемых «избирательных участках», Грицак объяснил, что их действия будут оцениваться в совокупности.
«Если в действиях лица будут признаки состава преступления, будет зарегистрировано уголовное производство, для человека могут наступить уголовные последствия. Я убежден, что многие из тех, кто проживает на неподконтрольных территории, пойдут на эти выборы из-под палки», – отметил он.
«Признать нельзя непризнать». Выборы в ОРДЛО – ловушка для Путина
На вопрос журналистов, что СБУ непосредственно делает для того, чтобы помешать проведению псевдовыборов в ОРДЛО Грицк подчеркнул, что проводится серьезная работа по блокированию так называемых «выборов».
«Прямо сейчас делаем, пока мы здесь говорим… СБУ что-то делает и документирует. И на самом деле в результате этой работы многие просто не хотят идти на эти выборы… Я еще раз обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий: вы можете не ходить на эти выборы. Вас за это никто, я надеюсь, не убьет, это точно», – подчеркивает Грицак в своем ответе.
Глава СБУ отметил, что результат этих незаконных «выборов» уже известен, а руководители назначены Кремлем.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов также напомнил всем, кто принимает участие в организации и проведении фейковых выборов о неминуемой ответственности.
По его словам, эти преступные действия, осуждены всеми ведущими странами мира, «является грубым нарушением и полной дискредитацией Минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией».
«Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мероприятий, о безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс – вовремя остановиться от участия в преступлении», — сказал он, подытожив, что «временно оккупированные Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины»
Как сообщалось, пророссийские боевики назначили «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.
Президент Петр Порошенко отметил, что так называемые фейковые «выборы» запустят введения новых санкций в отношении РФ.
В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям.