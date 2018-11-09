Пригожин причастен к организации и финансированию проссийских акций в Украине в 2013 году, – Михайлов

Стало известно, что приближенный в то время к Пригожину Амельченко лично возил деньги в Украину для оплаты проведенных пророссийских акций.

Миньоны Евгения Пригожина работали и по «украинскому вопросу», в частности известно, что Валерий Амельченко ездил в Украину в конце 2013 года. Андрей Михайлов, человек, который стоял у истоков медиаимперии Евгения Пригожина, рассказал известные ему факты об «украинском» направлении работы Пригожина в своем эксклюзивном интервью «Новой Газете», перепечатанным «Украинско-российским обозрением».

Михайлов мастер черного пиара, организатор провокаций против Forbes и других средств массовой информации, «папа всех троллей из Ольгино».

«Одна из целей – он раздавал деньги за выступления. За организацию митингов. Как кассир поехал», – подчеркнул бывший сотрудник Пригожина.

«Нет, сам он организовать ничего не мог, он должен был просто выдать деньги определенным людям. Курьер. Кому и за что – надо поднимать бумаги, вспоминать. Понимаете, при мне у него была пара эпизодов, в дальнейшем у Амельченко был прямой контакт с Гуляевым, и он мог работать напрямую», – уточнил мастер черного пиара.

«Вопросы я ему не задавал, но знаю, что его куратор, который сейчас непосредственно им занимается, – это Андрей Пичушкин. Когда я работал на Пригожина, я Пичушкина знал как еще действующего сотрудника полиции, но он и тогда работал «на сторону», на Гуляева, а значит, на Пригожина», – рассказал детали Михайлов

«К тому же это был конец 2013 года, и меня уже отодвигали от работы. Могу сказать, что той осенью мы зарегистрировали на Украине с дюжину некоммерческих организаций, часто на родственников того же Гладиенко, но использовались ли они и как – я уже не знаю», – добавил он.

Рассказ Андрея Михайлова об организации «фабрики троллей», подконтрольных СМИ, и его личном участии в этой деятельности подтверждается документами, имеющимися в его распоряжении: штатными расписаниями, оригиналами расписок в получении денег авторами, справками, электронной и бумажной перепиской, накладными и т.п. «Новая газета» ознакомилась с этими документами (копии есть в распоряжении редакции).

«Новая Газета»