«Выборы» в ОРДЛО собираются фальсифицировать, – Грицак

Вместо волеизъявления жителей оккупированных территорий на предстоящих фейковых выборах, Россия готовит спецоперацию по фальсификации «волеизъявления».

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак продемонстрировал аудиоразговоры российских кураторов на Донбассе, которые организовывали так называемые «выборы» глав боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в 2014 году и в настоящее время. Он обнародовал соответствующие записи на брифинге в пятницу, 9 ноября.

По его словам, эти разговоры демонстрируют «российские уши» в приведении к власти главарей так называемых «ДНР/ЛНР» и фальсификацию фейкового «волеизъявления» в целом.

«Победные цифры уже нарисованы в администрации президента России. По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой «ДНР» — 55%, Пасечника – в «ЛНР» — 63%. Явку должны показать 70% избирателей», — заявил Грицак.

Также глава СБУ зачитал результаты соцопроса, проведенного на оккупированных территориях, сайта «Выбор.ин.ру».

«Сегодня (9 ноября) за категорию «против всех» готовы отдать свои голоса 712 человек, «не пойду на выборы из-за возможных проблем со стороны Украины» — 476 голосов, Пасечник — 379 … Всего голосов 1718. За период с 1 октября», — добавил он.

По мнению Грицака, по результатам этого соцопроса, можно спрогнозировать реальную явку на псевдовыборы.

Грицак добавил, что документирование было проведено в рамках уголовного производства, которое зарегистрировано еще в 2014 году и в дальнейшем будет рассматриваться, в том числе, и в международных судах.

На одной из записей, по данным украинской спецслужбы, зафиксирован разговор между Павлом Карповым, с позывным «Павлов», который был 2014-2016 годах был так называемым «советником главы «ЛНР», сотрудником администрации президента России, и Валерием Болотовым, там называемым «главой «ЛНР» того времени.

В этом разговоре Карпов дает указания Болотову относительно обнародования принятого в Кремле решения «о проведении выборов» и для чего они нужны.

Так Болотов спрашивает, что это вообще за афера с выборами и что он должен сказать по этому поводу. Карпов ему объясняет, что якобы начинается формирование «нового парламента».

В следующей беседе некий Максим Поляков с позывным «Полярник», который с 2014 года и по настоящий момент является куратором организации деятельности «ЛДНР», также является сотрудником администрации Путина, разговаривает с российским политтехнологом Дмитрием Котовым с позывным «Чайка», сотрудником АП РФ и куратором боевиков на Донбассе.

Они обсудили подготовку к так называемым «выборам» в ОРДЛО и о допуске к ним только определенных кандидатов, которые были согласованы Кремлем.

Так, «Полярник» рассказывает, что на участие в «выборах» подали заявки 8 организаций и непонятно, что с ними делать, отказывать или допустить за деньги.

«Чайка» отвечает, что не надо сразу отвечать, надо потянуть, но зная о запросе Кремля, то понятно, что им предстоит отказать. Также посоветовал передать в ФСБ все документы на них.

Также на других записях кураторы и представители боевиков обсуждали ход так называемых «выборов», потенциальных иностранных наблюдателей и объявления результатов. Отмечалось, что никакие фамилии нельзя обнародовать, пока не позволит Кремль.

Отмечалось, что на роль наблюдателей является 40 иностранцев из 22 стран мира.

Как уточнил глава СБУ, все они являются иностранными наемниками, которые воюют на стороне боевиков ОРДЛО и даже имеют «паспорта «ЛДНР», но при необходимости играют роли «журналистов», «экспертов» и «наблюдателей».

Также Грицак добавил, что в своих разговорах кураторы согласовали тактику запугивания технических «кандидатов», которые проявляли многие инициативы. В частности, напоминать, что зачистки никто не отменял.

«По данным СБУ, на нужды псевдовыборов, только через благотворительный фонд «Мы вместе» уже перечислено 100 миллионов рублей российского бюджета», – сказал он.

«Кстати, должно было быть 50, но выпросили 100 млн», – добавил Грицак.

По его словам, сейчас Россия так спешит с «выборами», что планирует озвучить их «результаты» уже после обеда следующего дня.

Глава СБУ заверил, что это делается для того, чтобы легализовать новых главарей боевиков, провести их на переговоры в Минск, чтобы они представляли официальную позицию России.

Как сообщалось, Служба безопасности узнала, кто «выиграет» псевдовыборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области и возглавит так называемые «ДНР» и «ЛНР».

«Выборы» боевиков в ОРДЛО назначены на 11 ноября.

СБУ