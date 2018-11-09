Пригожин стоит за организацией массовых DDoS-атак на сайты российских информационных агентств в 2013 году, – Михайлов

Под ударом DDoS-атак весной 2013 года легли сайты ведущих российских изданий в которых появлялись материалы против Пригожина.

Известно, что весной 2013 года, как раз на День Победы, под DDoS-атаками легли сайты «Новой газеты», «Эха Москвы», «Московского комсомольца», «Дождя», «Форбса» и петербургской «Фонтанки.ру». Андрей Михайлов, человек, который стоял у истоков медиаимперии Евгения Пригожина, рассказал об этом в своем эксклюзивном интервью «Новой Газете», перепечатанным «Украинско-российским обозрением».

Михайлов мастер черного пиара, организатор провокаций против Forbes и других средств массовой информации, «папа всех троллей из Ольгино».

«Кто организовывал атаку, не знаю, я этих людей и в глаза не видел. Заказывал один из наших, Кирилл Фульде», – подчеркнул Михайлов.

«Где он сейчас и на кого работает, понятия не имею. Максима Болонкина, который записал обращение от имени движения «Сетевые хомячки», якобы организовавшего DDoS-атаки, нашли через каких-то знакомых, через вторые-третьи руки, и наняли за небольшие деньги», – уточнил мастер черного пиара.

«Бюджет сейчас не назову по памяти. Не один миллион рублей, но точно не вспомню. Примерно 5–7 миллионов рублей», – прокомментировал он оценочную стоимость реализованного проекта.

«Если нужна нестандартная акция, то докладывается сценарий, составляется смета. Если Пригожин согласен, то либо сам выдает наличку, либо ставит штамп «Согласовано» с факсимиле, и деньги выдает бухгалтерия. Это на 17-й линии в бизнес-центре «Сенатор». Финансами заведовали два человека – Ирина Мухина и Юлия Холодкова. К кому-нибудь из них. Либо выдавали сразу, либо звонили и уточняли», – делится деталями Михайлов.

«Обращение записывалось прямо в офисе «Газеты о газетах» в «Петровском форте». Были варианты «Сетевых хомячков» развивать, но не пошло. Евгений Викторович сегодня хочет такой проект, завтра не хочет. Он человек импульсивный», – подчеркнул он.

Провокации против «АиФ», «Форбс» и некоторых других изданий с участием Андрея Михайлова были предметом журналистских расследований «Новой газеты» в 2013 году.

Кроме того известно, что именно Пригожин стоит за финансированием пророссийских акций в Украине.

«Новая Газета»