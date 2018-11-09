Европейские санкции против России будут продлены в конце года, – Эдерер

Евросоюз не намерен смягчать санкционный режим в отношение страны-агрессора, до полного выполнения Россией всех условий отмены санкций.

Санкции Евросоюза в отношении России, введенные за агрессию против Украины, скорее всего, будут продлены в конце 2018 года. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил об этом в интервью российскому «Интерфаксу» .

«На мой взгляд, на сегодняшний день у обеих сторон конфликта – и у Украины, и у России – не хватает политической воли для выполнения Минских соглашений, в частности договоренностей от февраля 2015 года», – рассказал посол.

По его мнению, обе стороны нарушают «дух и букву этих соглашений».

«В данной ситуации я полагаю, что в конце этого года санкции в отношении России будут продлены», – отметил Эдерер.

Вместе с тем, говоря о возможности восстановления отношений между Европейским Союзом и Россией в целом, он отметил негативное развитие ситуации вокруг конфликта в Украине, которое дополняется «другими недавними инцидентами».

«Все эти случаи не способствуют восстановлению отношений ЕС и России до нормального уровня», – подчеркнул посол.

Эдерер добавил, что осложняет возможность восстановления отношений между Евросоюзом и Россией попытка убийства Сергея Скрипаля отравляющим веществом, а также попытка кибератаки на офис ОЗХО в Гааге.

Накануне, Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против двух украинцев, одного россиянина и девяти компаний в Украине и России, причастных к аннексии Крыма и к связанным с этим нарушениям прав человека, сообщает «Reuters».

Одно из подсанкцийних предприятий – ООО «Южный проект» – связано с банком «Россия» и российским бизнесменом Юрием Ковальчуком.

«Министерство финансов продолжает давление на компании с российским капиталом, получающие доходы благодаря незаконной аннексии и оккупации Крыма», – заявила представительница ведомства Сигал Манделкер.

В санкционный список попал офицер ФСБ Андрей Сушко. По мнению США, он несет ответственность за похищение в 2017 году крымскотатарского активиста, который подвергся пыткам.

Санкции также направлены против компаний, наживающихся на оккупации Крыма. Среди них – курортный спа-отель «Мечта» в Ялте, инвестируемый крупнейшим российским банком «Сбербанк».

В черном списке оказалось «министерство государственной безопасности» луганских боевиков.

Также под санкции попали Владимир Зарицкий и Александр Басов.

Зарицкий является бывшим главнокомандующим Ракетными войсками и артиллерией России. Он владеет ООО «УКИП», расположенным в Симферополе.

Басов – так называемый «заместитель министра государственной безопасности ЛНР». В США отмечают, что данная структура сепаратистов виновна в серьезных нарушениях прав человека..

Санкции имеют целью еще больше наказать Москву за аннексию Крымского полуострова в 2014 году и за поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

«Интерфакс»