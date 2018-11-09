В России реализовали специальный проект подрыва репутации ведущих масс-медиа, – Михайлов

Стало известно в чем заключалась концепция концепция одного из скандально известных проектов «повара» Путина Пригожина – «Газеты о газетах».

Вскрылись подробности атак на журналистов разных российских изданий, реализовнные в рамках спецпроекта «Газеты о газетах». Андрей Михайлов, человек, который стоял у истоков медиаимперии Евгения Пригожина, рассказал об этом в своем эксклюзивном интервью «Новой Газете», перепечатанным «Украинско-российским обозрением».

Михайлов мастер черного пиара, организатор провокаций против «Forbes» и других средств массовой информации, «папа всех троллей из Ольгино».

«Меня представили Пригожину как человека, который будет непосредственно заниматься проектом «Газеты о газетах», я ему доложил концепцию», – рассказывает мастер черного пиара.

«Евгений Викторович был очень доволен, тут же выдал наличкой из сейфа деньги на четыре номера – миллиона полтора рублей», – добавил он детали финнсировния.

«Надо было, чтобы СМИ напечатали несуществующую информацию и чтобы взяли за это деньги наличкой. Они это сделали», – уточнил содержание концепции своего проекта Михайлов.

«Сначала была история с «Аргументами и фактами». Что-то с обеспечением бахилами в поликлиниках. Это был «первый выстрел», я почти и забыл. Ну и много проектов запускалось параллельно. «Невские новости» были зарегистрированы, «Новостное агентство Харькова» – уточняет он.

«Зачем, мы и сами толком не знали. Была команда: а давайте сделаем еще парочку изданий и будем по ним работать. Чисто заготовка. Обсуждалось это в конце декабря 2012 года, регистрация была вроде в начале 2013-го», – подчеркнул Михайлов.

«Правда, после выпуска трех номеров стал орать, что все прогадили, проект надо закрыть, а тебя так и так… сурово наказать, в общем. Но должен сказать, что руки ко мне он никогда не прикладывал, да и ни к кому при мне не прикладывал. Хотя слухи об этом ходили», – резюмировал он свой рассказ о судьбе проекта.

Рассказ Андрея Михайлова об организации «фабрики троллей», подконтрольных СМИ, и его личном участии в этой деятельности подтверждается документами, имеющимися в его распоряжении: штатными расписаниями, оригиналами расписок в получении денег авторами, справками, электронной и бумажной перепиской, накладными и т.п. «Новая газета» ознакомилась с этими документами (копии есть в распоряжении редакции).

В частности, провокации против «АиФ», «Форбс» и некоторых других изданий с участием Андрея Михайлова были предметом журналистских расследований «Новой газеты» в 2013 году.

«Новая Газета»