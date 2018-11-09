Тайны Пригожинской кухни. Работ миньонов «повара» Путина без прикрас

Человек, который стоял у истоков медиаимперии Евгения Пригожина – Андрей Михайлов, – мастер черного пиара, организатор провокаций против Forbes и других средств массовой информации, «папа всех троллей из Ольгино», дал интервью «Новой газете».

Он подробно рассказал о том, кто и как атаковал бизнесменов из числа конкурентов «кремлевского повара» и журналистов разных изданий. В конце 2013 года Михайлова отстранили от дел: у заказчиков и исполнителей не сошелся бюджет на несколько десятков миллионов рублей, стороны обвиняли друг друга, и Михайлов остался без работы, пишет на страницах «Новой Газеты» Денис Коротков беседовавший с бывшим сотрудником Пригожина.

Может, он и не стал бы делиться секретами бывшего работодателя. Но переход к непривычной открытости может быть способом защиты. В мае 2017 года, согласно заявлению, которое Михайлов подал в полицию, некие мужчины вывезли его в лес, избили, заставили написать расписку на 3 миллиона рублей и переписать на себя долю в бизнесе. Как говорит Михайлов в своем заявлении, похитителей возглавлял знакомый ему по совместной работе на Пригожина юрист (фамилия имеется в редакции), и вряд ли тот действовал по своей инициативе.

– Когда началось ваше сотрудничество с Евгением Пригожиным? Как вы вообще к нему попали, прислали резюме?

– Началась эта история в конце весны или в начале лета 2012 года, когда один мой знакомый, не будем его сюда впутывать, сказал, что есть интересная тема, есть заказчики, которые в моих способностях заинтересованы. Я согласился на разговор. Пригласили в кафе «Таверна» на Васильевском острове. Пришел, на втором этаже, на небольшом балкончике меня ждали двое. Один из них был всем сегодня хорошо знакомый Евгений Аркадьевич Гуляев руководитель службы безопасности Пригожина.

Евгений Аркадьевич Гуляев

Гуляев много лет работает начальником службы безопасности у Евгения Пригожина. В прошлом – оперативный сотрудник ленинградской и петербургской милиции, начинал в Управлении специальной службы милиции (существовавшее до середины 90-х годов подразделение, отвечавшее за работу с иностранцами), закончил службу в ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Его роль в службе безопасности Пригожина подтверждается данными из украденной в 2013 году «Анонимным интернационалом» переписки сотрудников компаний Пригожина, многочисленными совместными поездками и полетами с установленными сотрудниками Пригожина, в том числе с командирами «группы Вагнера» Дмитрием Уткиным и Андреем Трошевым.

В мае 2016 года попал на видеозапись среди сотрудников компании «Конкорд» при задержании на площади Трезини оперативниками ФСБ автомобиля с Евгением Пригожиным за незаконное использование спецсигналов.

– А вы тогда с Гуляевым не были знакомы?

– Нет, я его раньше не знал. На встречу пришли два человека. Кто был с Гуляевым, сейчас и не вспомню, потом с ним не сталкивался. Понятно было, что выходцы из органов. Сидят люди определенной наружности, профессия накладывает свой отпечаток. Кожаные куртки, ну и так далее…

«Отравленные»

Рассказ Андрея Михайлова подтверждается публикациями петербургской прессы о круглом столе «Перспективы развития предпринимательства», который прошел 15 июня 2012 года на площади Островского, дом 11. Как сообщалось, «шестеро предпринимателей» получили пищевое отравление на фуршете, организованном «Карамель Кейтеринг». В качестве организатора мероприятия выступал Сергей Соловьев, который представлялся как главный редактор журнала «Новый предприниматель», посвященного проблемам развития малого бизнеса.

Журнала «Новый предприниматель» никогда не существовало. Сергей Соловьев, которого можно видеть в сюжете Delovoe.tv (01:09-01:30), – тот же самый человек, который в 2013 году выступал под видом «предпринимателя» в провокациях против писателя Дмитрия Быкова и журнала «Форбс».

– Они как-то представились, сказали, где работают?

– Гуляев сказал, что недавно назначен начальником службы безопасности «Конкорд Кейтеринг», и у него проблема: надо срочно что-то придумать, пока его не выгнали с работы.

Задача у него была что-нибудь предпринять в отношении предпринимателя Кирилла Зиминова и его компании «Карамель Кейтеринг». Нужно было сделать так, чтобы на мероприятие, которое обслуживает Зиминов, пришли люди из бизнеса, пресса и чтобы там кому-нибудь «поплохело»… чтобы что-нибудь произошло: «Подумайте, помаракуйте, что-нибудь сделайте, иначе меня уволят».

– А зачем?

– Я так понял, что работодатель Гуляева был очень обижен на своего бывшего компаньона Зиминова. Когда-то начинали вместе бизнес, потом пути разошлись, и были обидки чисто личного характера. Во-вторых, близилось какое-то событие… Петербургский международный экономический форум. «Конкорд» очень хотел этот форум обслуживать, а контракт был у «Карамели», и надо было этот контракт поломать.

– Называли какие-то сроки, бюджет определялся?

– По поводу сроков говорилось, что надо скорее, и все. Буквально через два дня мною был подготовлен сценарий, по которому готовится некое публичное мероприятие с участием представителей власти и бизнеса, журналистов. Организация фуршета поручается «Карамели», заказываются всякие салатики с майонезом, рыба, булочки с кремом – чтобы была возможность спровоцировать некие желудочные расстройства.

Бюджет сейчас точно не назову, может быть, тысяч 250–350. Входила аренда зала на улице Зодчего Росси, точнее, не площади Островского, кейтеринг, ну и оплата мне и моим людям. Скорая помощь частная для «отравленных» должна была приехать своя, контакты скорой дал Гуляев. Сценарий сразу утвердили и дали отмашку.

– Что за мероприятие организовали?

– Созвали что-то вроде круглого стола по проблемам малого бизнеса. Организатором выступил мой знакомый Сергей Соловьев, он якобы создавал новый бизнес-журнал. Я пригласил его исполнить эту роль. За деньги.

– Это тот самый Соловьев, который год спустя приобрел известность после провокаций в отношении Дмитрия Быкова и журнала «Форбс»?

– Он самый. Но никто потом не вспомнил историю с круглым столом и Соловьева не узнал.

– И как прошел фуршет?

– Всего было около 40 человек: бизнесмены, представители ассоциации предпринимателей, депутаты Законодательного собрания. Подставных было человек десять, в основном из службы безопасности «Конкорда», эти за зарплату работали. Симптомы отравления проявились у наших шестерых ребят. Один даже полежал в больничке. Правдоподобно инсценировали отравление: у одного из наших людей очень профессионально получалась пена изо рта, если положить мыло под язык.

– Никто из посторонних лиц не был отравлен?

– Нет, только свои. Да и не было никакого отравления, чистая постановка.

– Заказанный результат был достигнут?

– Сначала не было отзыва в прессе, я через день пошел в интернет-кафе и сделал рассылку по СМИ. Много кто дал новости об отравлении, и ни за одну публикацию платить не пришлось, сами подхватили. Что случилось с контрактами «Карамели» на обслуживание [Петербургского международного экономического] форума – честно, не помню. Не интересовался.

– Как вы лично познакомились с Евгением Викторовичем Пригожиным?

– Через какое-то время после круглого стола я был приглашен в один из офисов на Васильевском острове – не в центральный офис на набережной Лейтенанта Шмидта, в другой, сейчас не помню, на 6-й или 17-й линии Васильевского острова. Присутствовал сам Гуляев, люди из его команды. Говорят: есть такой проект «За честные СМИ» или как-то так.

У них уже было зарегистрировано свое СМИ «Газета о газетах», надо было открывать сайт газеты и другие сайты, писать непосредственно информацию. Мне предложили заняться организационными вопросами. Когда я подготовил предложения по проекту, меня отвели к главному.

– Где и когда произошла ваша встреча?

– В конце лета, может, в самом начале осени 2012 года. Было сказано: сейчас пойдем в офис на набережной, где сидит наш руководитель Евгений Викторович.

Это было в его кабинете. Туда можно попасть двумя путями. С центрального входа на набережной Лейтенанта Шмидта, через турникет и на второй этаж, либо из Академического переулка, чтобы, типа, тебя никто не видел. Хороший дубовый кабинет, все стильно, прагматично, большой экран для видеоконференций. Массажный кабинет – рядом.

Меня представили Пригожину как человека, который будет непосредственно заниматься проектом «Газеты о газетах», я ему доложил концепцию.

Евгений Викторович был очень доволен, тут же выдал наличкой из сейфа деньги на четыре номера – миллиона полтора рублей.

Правда, после выпуска трех номеров стал орать, что все прогадили, проект надо закрыть, а тебя так и так… сурово наказать, в общем. Но должен сказать, что руки ко мне он никогда не прикладывал, да и ни к кому при мне не прикладывал. Хотя слухи об этом ходили.

– Вы часто встречались с Пригожиным?

– За все время – три или четыре раза, может, пять. Евгений Викторович лично вручал премию. Под Новый год один раз, под хорошее настроение два, за хорошую работу три. За Дмитрия Быкова, за «Форбс». Тогда и задача лично им ставилась.

– В чем была концепция «Газеты о газетах»?

– Смысл был в чем?

Надо было, чтобы СМИ напечатали несуществующую информацию и чтобы взяли за это деньги наличкой. Они это сделали.

Сначала была история с «Аргументами и фактами». Что-то с обеспечением бахилами в поликлиниках. Это был «первый выстрел», я почти и забыл. Ну и много проектов запускалось параллельно. «Невские новости» были зарегистрированы, «Новостное агентство Харькова». Зачем, мы и сами толком не знали. Была команда: а давайте сделаем еще парочку изданий и будем по ним работать. Чисто заготовка. Обсуждалось это в конце декабря 2012 года, регистрация была вроде в начале 2013-го.

– Начало 2013 года – это история с Дмитрием Быковым? Кстати, почему именно Быков?

– Надо было найти «продажного журналиста». Возникла идея с Быковым, так как он у нас считался по значимости вторым человеком после Навального.

Предложили, было сказано: работаем по нему. Связались с Быковым через агентство, которое организовывало его поездки. Вытаскивали как можно дальше из больших городов, чтобы не возникло форс-мажоров. Так появилась Нижняя Тура. Договор заключался с агентством, согласовали дату, 22 февраля. Договорились с ДК, развесили афиши. У Евгения Викторовича Пригожина все шло в режиме быстро-быстро, времени на подготовку никогда не было, все «с колес».

Нужно было, чтобы Быков сказал что-нибудь в поддержку местного политика, которого играл наш Сергей Соловьев. Быкову про поддержку политика не говорили, его к этому подвели.

Он встречался с нашим Соловьевым, очень представительным мужчиной. Соловьев сказал, что будет баллотироваться куда-то, все выступление Быкова снималось на видео, и что он должен был сказать, он сказал. Что было задумано, получилось. (Это интерпретация Михайлова. В реальности Быков не стал рекламировать «депутата», а только поблагодарил его за приглашение – «Новая»)

– Тот же Соловьев сыграл бизнесмена в российском «Форбсе»?

– Это был следующий этап. Там был не просто номер «Форбса», а юбилейный номер, и там была статья нашего Соловьева с непроверенной информацией и без пометки «реклама» – мы должны были показать, что в «Форбсе» тоже все покупается.

Провокации против СМИ

Провокации против «АиФ», Дмитрия Быкова, «Форбс» и некоторых других изданий с участием Андрея Михайлова и Сергея Соловьева были предметом журналистских расследований «Новой газеты» в 2013 году.

– Весной 2013 года, как раз на День Победы, под DDoS-атаками легли сайты «Новой газеты», «Эха Москвы», «Московского комсомольца», «Дождя», «Форбса» и петербургской «Фонтанки.ру». Вы можете сказать, кто организовывал эту акцию?

– Кто организовывал атаку, не знаю, я этих людей и в глаза не видел. Заказывал один из наших, Кирилл Фульде.

Где он сейчас и на кого работает, понятия не имею. Максима Болонкина, который записал обращение от имени движения «Сетевые хомячки», якобы организовавшего DDoS-атаки, нашли через каких-то знакомых, через вторые-третьи руки, и наняли за небольшие деньги.

Обращение записывалось прямо в офисе «Газеты о газетах» в «Петровском форте». Были варианты «Сетевых хомячков» развивать, но не пошло. Евгений Викторович сегодня хочет такой проект, завтра не хочет. Он человек импульсивный.

– Сколько стоила эта акция?

– Бюджет сейчас не назову по памяти. Не один миллион рублей, но точно не вспомню. Примерно 5–7 миллионов рублей.

– Как вообще осуществлялось финансирование подобных акций?

– Если нужна нестандартная акция, то докладывается сценарий, составляется смета. Если Пригожин согласен, то либо сам выдает наличку, либо ставит штамп «Согласовано» с факсимиле, и деньги выдает бухгалтерия. Это на 17-й линии в бизнес-центре «Сенатор». Финансами заведовали два человека – Ирина Мухина и Юлия Холодкова. К кому-нибудь из них. Либо выдавали сразу, либо звонили и уточняли.

Обращение записывалось прямо в офисе «Газеты о газетах» в «Петровском форте». Были варианты «Сетевых хомячков» развивать, но не пошло. Евгений Викторович сегодня хочет такой проект, завтра не хочет. Он человек импульсивный.

Фабрика

Рассказ Андрея Михайлова об организации «фабрики троллей», подконтрольных СМИ, и его личном участии в этой деятельности подтверждается документами, имеющимися в его распоряжении: штатными расписаниями, оригиналами расписок в получении денег авторами, справками, электронной и бумажной перепиской, накладными и т.п. «Новая газета» ознакомилась с этими документами (копии есть в распоряжении редакции).

– Ваша деятельность не ограничивалась сетевой активностью и иногда выходила в офлайн? Расскажите, как вы познакомились с Валерием Амельченко, который рассказал о грязной работе на людей Пригожина. Какую еще работу он выполнял – для вас или для организации, на которую вы работали?

– Могу путать, это был 2012 или 2013 год. Случайно его узнал, знакомый через знакомого… Суть заключалась в том, что у Евгения Викторовича периодически возникали обидки на каких-то людей, и поручалось с этими людьми как-то разобраться. А Валера Амельченко – это человек, который при первой встрече сказал: я готов на все, только платите мне деньги.

«Наезд»

Рассказ Михайлова о провокации в отношении Елены Черевко подтверждается ее собственным комментарием, данным изданию «Собеседник» в 2016 году (от разговора с «Новой» Черевко уклонилась), а также предоставленными Михайловым несколькими видеозаписями, сделанными на месте происшествия 7 февраля 2013 года, по которым видно, как было организовано подставное ДТП. На кадрах видео хорошо различим и узнаваем Валерий Амельченко, «оказывающий помощь» «пострадавшему».

– Каким образом использовалась его «готовность на все»?

– Пока я на Пригожина работал, ничего сильно криминального не было. В начале 2013 года была история с хозяйкой клиники на Петроградской стороне.

– Мы говорим о Елене Черевко, владелице ООО «Дента-Л» на Большом проспекте, 9?

– Да, она была вроде председателем ТСЖ того дома, а у Пригожина там или был ресторан, или он собирался его открывать, не помню точно, да и тогда особо не интересовался причинами. Гуляевым это подавалось так, что женщина неуважительно отнеслась к Евгению Викторовичу, он был недоволен. Личная обида. Кого-то подложили ей под колеса, спровоцировали наезд.

– Кто ставил этот «спектакль»?

– Задачу сымитировать ДТП ставил Гуляев. Был известен номер ее, Черевко, машины, клиника. Дальше был нанят человек, который согласился попасть под машину. Нужная машина едет, ее сопровождали, давали информацию. Человек был наготове. В нужный момент он кидался под машину. Разрабатывалось все службой безопасности.

Смысл этой акции мне был непонятен, результат неизвестен. С моей стороны были только исполнители, я дал им Валеру Амельченко и того парня, который согласился под колеса упасть, – зовут его Николай, а фамилию не вспомню сейчас, если и знал.

Вся режиссура и действие – это служба безопасности, Валера с Николаем непосредственно взаимодействовали с Гуляевым по этой теме. Там кроме них человек пять из СБ было задействовано, у меня есть видеозаписи, которые они делали, там Амельченко хорошо виден, как он «доброго самаритянина» играет, который бросается пострадавшему помогать.

– На записи видны и другие «сочувствующие», вы их узнаете?

– Нет, это, скорее всего, кто-то из СБ, их всех не упомнишь.

Нападение на блогера

Рассказ Михайлова о нападении на Антона Грищенко в Сочи в октябре 2013 года подтверждается фото скрытого наружного наблюдения за Грищенко, предоставленными Михайловым, а также словами Валерия Амельченко (впоследствии он свой рассказ дезавуировал, но аудиозапись его авторизованного интервью находится в распоряжении редакции).

Историю частично подтверждает Владимир Гладиенко, который говорит, что действительно в указанное время вылетал на несколько дней в Сочи вместе с Амельченко, хотя и отрицает факт нападения на блогера.

– Какие еще задания исполнял Амельченко?

– Намекаете на сочинского блогера летом 2013 года? Было дело. Этот блогер Антон Грищенко, huipster, писал какие-то неправильные вещи, и с ним нужно было строго поговорить.

– А откуда он взялся, кто о нем вспомнил? Я понимаю, Дмитрий Быков – это цель. А с чего вдруг Грищенко, о котором никто и не слышал?

– Уже велась в интернет-поисковиках целенаправленная работа по негативным отзывам, там нашли про президента нашего, Владимира Владимировича Путина, что-то очень обидное, и непосредственно Евгением Викторовичем был предложен этот вот клиент.

Я не помню, кто конкретно давал по нему данные. Мне данные наружного наблюдения на него приносили, это шло через Гуляева. С ним сказали строго поговорить, чтобы он больше так не делал.

– Я правильно понимаю, что Амельченко вылетал в Сочи «поговорить» вместе с напарником – Владимиром Гладиенко? Кстати, откуда в вашей структуре взялся Гладиенко?

– Гладиенко – это друг Валеры. Как они передвигались, что они делали, я даже не знаю.

Huipster перестал писать, удалил свои аккаунты – значит, задача была выполнена. Что там что-то случилось с его рукой – об этом мне стало известно уже позже от Валеры, когда они с Гладиенко вернулись. Как он сказал: прямо инструментом по руке – и нормально.

– Каким инструментом?

– Прутом железным.

– Зачем Амельченко ездил на Украину в конце 2013 года?

– Одна из целей – он раздавал деньги за выступления. За организацию митингов. Как кассир поехал.

– Он что-то организовывал?

– Нет, сам он организовать ничего не мог, он должен был просто выдать деньги определенным людям. Курьер. Кому и за что – надо поднимать бумаги, вспоминать. Понимаете, при мне у него была пара эпизодов, в дальнейшем у Амельченко был прямой контакт с Гуляевым, и он мог работать напрямую. Вопросы я ему не задавал, но знаю, что его куратор, который сейчас непосредственно им занимается, – это Андрей Пичушкин. Когда я работал на Пригожина, я Пичушкина знал как еще действующего сотрудника полиции, но он и тогда работал «на сторону», на Гуляева, а значит, на Пригожина.

К тому же это был конец 2013 года, и меня уже отодвигали от работы. Могу сказать, что той осенью мы зарегистрировали на Украине с дюжину некоммерческих организаций, часто на родственников того же Гладиенко, но использовались ли они и как – я уже не знаю.

Атака на конкурентов

Рассказ Михайлова о самарских событиях подтверждается представленными им документами, в том числе как черновым отснятым материалом, так и готовыми видеороликами, а также перепиской, отчетами и сметами, включая расходы на закупку тараканов (документы находятся в распоряжении редакции).

– Еще какие-нибудь акции вне Сети вы организовывали?

– Я же говорю: все шло в параллели, 2013 год вообще был сумасшедший, проект за проектом, и в интернете, и не только.

Осенью одновременно работали по больницам в Самаре, где надо было перебить контракты на питание больных, и по РИА «Новости» по всей стране.

– Почему именно Самара?

– Задача была поставлена Гуляевым. Необходимо было обеспечить выигрыш всех тендеров по поставке еды в больницы Самары.

А почему именно Самара – такой вопрос не задавался, не знаю. Давался список больниц, в которых нужно было сделать некие постановочные действия, связанные с плохой едой и антисанитарией. Подавался сценарий, смета, он Гуляев показывал Пригожину, было одобрено, поставлена печать.

– Сколько человек было задействовано?

– Суммарно 12 человек. Из которых четверо были из службы безопасности Пригожина. Восемь – местных, для операции со сбором подписей и инсценировки с гробом, который выносили к городской администрации.

Делали постановочные видеоролики с тараканами в больницах, с недовольными пациентами, с пикетчиками.

Была сложность. Нужно было запустить в больницы тараканов. Оказалось – проблема. Думали, что можно отловить и засунуть в банку, но оказалось, что тараканов в Петербурге на свободном выпасе нет.

Поехали на Кондратьевский рынок, там закупили рыженьких, усатеньких. Уж зачем они там продаются, я не знаю. Крыса сама нам удачно в кадр попала, ее никто не покупал и не привозил.

– Тараканов привозили из Петербурга и в самарских больницах из баночки высыпали?

– Да, несложное дело. Сбор подписей, вынос гробика к администрации. Я так понимаю, что видеоролики делались, чтобы Пригожин отвез кому-то, нужному человеку, чтобы получить контракты. Ролики (имеются в распоряжении редакции) делались не для широкого просмотра, но по местным новостям это проскочило.

– Результат был достигнут?

– Да. Как мне сказали, на тот момент задача была выполнена.

Атака на РИА «Новости»

Рассказ Михайлова об операции против РИА «Новости» подтверждается как черновыми видеоматериалами, так и смонтированными видеороликами, перепиской, справками и другими документами (имеются в распоряжении редакции).

«Новая газета» поговорила с двумя предполагаемыми участниками провокаций во Владивостоке и Новосибирске. Константин Подмарев свое участие отрицал. Антон Грачев признал, что участвовал в событиях, но от подробного разговора отказался.

– Вы упомянули РИА. Чем не угодило новостное агентство?

– Предполагаю, что у Пригожина была цель убрать с должности главного редактора РИА «Новости» Светлану Миронюк. Подавалось это под соусом: проверяет ли крупнейшее новостное агентство информацию? Что было причиной и что послужило поводом? Не знаю.

Была поставлена задача мне через Гуляева – нужно проверить на чистоту информации. Придумать новость, занести под это денег и разместить. Выбрали Владивосток, Новосибирск и Петербург.

Писался сценарий, сочинялась фейковая абсолютно новость. Вывели новую породу собак в Петербурге. Во Владивостоке бесплатно цирковые артисты выступают. И подобные смешные вещи, абсолютно фейковые. Человек с улицы приходит в РИА и размещает.

Как это делалось? Обязательно выяснялось, кто занимается размещением новостной информации в редакции, далее разговаривали с этим человеком.

Новостника просто дурили, а потом через третьего человека ему передавали деньги, якобы за размещение новости, создавая мнение о продажности. Конечно, все скрыто писалось на видео.

– А в действительности договоренности с журналистами РИА были?

– Нет, сотрудники, которые размещали новости, денег не брали. Это имитация. Вот то, что они новости не проверяли, – это да, без проверки размещали заведомые фейки.

Потом писалась справка о выполненной работе, делались видеоролики о продажном РИА «Новости», отдавалось все это Гуляеву, Гуляев передавал Пригожину. Как использовал это Пригожин, мне неизвестно, в Сети эти видео вроде не появлялись. Но Миронюк была снята в декабре 2013 года, значит, задача была выполнена.

– Кто этих людей, которые размещали фейки в РИА, готовил, нанимал, направлял?

– Это я. В Петербурге были одни, а в поездку поехали другие ребята. Знакомые все ребята, которые работали в структуре Пригожина. Они были на зарплате для выполнения определенных мероприятий, так что цена всей операции – оплата перелетов и гостиниц.

– Вы согласились открыто рассказать не только о том, как создавалась медиаимперия Пригожина, но и об организации явных провокаций в реальном мире. Зачем вы это делаете и на какую реакцию со стороны Пригожина рассчитываете?

– Что ж, в лес меня уже вывозили, надеюсь, повторяться не будут. Но я не хочу, чтобы моя первая поездка осталась безнаказанной. Реакцию предсказать не берусь, но практика показывает, что сидеть тихо под корягой – худший вариант защиты.

Андрей Михайлов, «Новая Газета»