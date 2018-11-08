123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Пограничники задержали священника с Афона с российским паспортом

ГПСУ
08 ноября 2018

У задержанного гражданина Украины оказался поддельный болгарский паспорт, кроме этого выяснилось, что он обладатель еще и российского паспорта.

Пограничники разоблачили священнослужителя с поддельными документами в столичном в международном аэропорту «Борисполь», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Во время оформления пассажиров рейса «Киев-Стамбул» один из путешествующих предоставил на контроль правоохранителям паспорт гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки.

Бабченко: Чему могут научить российские журналисты!?

Позже правоохранители установили, что мужчина является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации.

«По профессии он является священнослужителем, ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон», – говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что «поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС».

«Выборы» заморозят конфликт на Донбассе, – Портников

На священнослужителя составили административно-процессуальные документы и проинформировали представителей Национальной полиции.

ГПСУ

Tags: паспорт, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены