Пограничники задержали священника с Афона с российским паспортом

У задержанного гражданина Украины оказался поддельный болгарский паспорт, кроме этого выяснилось, что он обладатель еще и российского паспорта.

Пограничники разоблачили священнослужителя с поддельными документами в столичном в международном аэропорту «Борисполь», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Во время оформления пассажиров рейса «Киев-Стамбул» один из путешествующих предоставил на контроль правоохранителям паспорт гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки.

Позже правоохранители установили, что мужчина является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации.

«По профессии он является священнослужителем, ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон», – говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что «поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС».

На священнослужителя составили административно-процессуальные документы и проинформировали представителей Национальной полиции.

ГПСУ