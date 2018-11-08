Сдав владельца сети магазинов в ОРДЛО сотрудница избежала уголовного наказания в Украине

Сотрудница сети магазинов в ОРДО пошла на сотрудничество со следствием и сдала владельца, избежав тем самым уголовного наказания.

Суд освободил от уголовной ответственности сотрудницу сети супермаркетов «Обжора», которую подозревали в финансировании терроризма из-за работы магазинов в оккупированной Донетчине, говорится в решении Шевченковского райсуда Киева от 1 ноября.

Освободить Муртазину Елену Каримивну просила прокуратура Киева. Суд ходатайство удовлетворил.

Сейчас в реестре отсутствует полное решение с мотивацией и фабулой дела, однако указано, что основанием для освобождения женщины стала ч. 4 ст. 258-5 Уголовного кодекса.

В этой статье говорится, что освободить можно подозреваемого, который до привлечения к ответственности добровольно сообщил о своей деятельности или способствовал прекращению преступления.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подтвердила «Украинской Правде», что Елена Муртазина фигурировала в деле относительно сети супермаркетов «Обжора».

По версии правоохранителей, магазины работают в оккупированной Донецкой области и платят боевикам «налоги».

Как объяснила пресс-секретарь прокуратуры, освобожденная Муртазина была лишь наемным работником.

«Кроме того, что она добровольно обратилась с сообщением о преступлении, она способствовала следствию в установлении организатора и владельца сети. Обвинительный акт в отношении этого лица, владельца, направлено в суд», – подчеркнули в прокуратуре.

Имя владельца сети в прокуратуре не сообщают.

Однако по данным судебного реестра, осенью суд начал рассматривать дело другой фигурантки дела Бурун Евгении Павловны. В СМИ ее раньше называли экс-гендиректором сети супермаркетов.

В 2015 году донецкие журналисты сообщали, что в депутаты Киевского облсовета баллотируется Вячеслав Соболев, якобы владелец сети магазинов «Обжора», которые до сих пор работают в оккупированном Донецке.

Позже он заявил, что готов сняться с выборов, но только после доказывания фактов, в которых его обвиняют.

При этом Соболев отметил, что был основателем сети «Обжора» до 2007 года, а с дочкой российского сенатора и магната Шпигеля развелся два года назад, «потому выбрал Украину».

В БПП «Солидарность» после этого сказали, что их кандидат Соболев будет снят с выборов.

В конца 2016 года Служба безопасности сообщила, что задержала одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась террористическая организация «ДНР».

Шевченковский районный суда Киева