Бабченко: Чему могут научить российские журналисты!?

Российские журналисты не могут никого и ничему научить, кроме, как жить в условиях отсутствия российской журналистики, как сферы деятельности, при этом пританцовывая под «дудку» Кремля.

В Киеве должен состояться большой семинар по формированию сайтов информационных порталов новостных и аналитических агентств. В работе этого семинаров примет участие немалое количество российских журналистов готовых поделится своим опытом. Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале «Babchenko» делится своим мнениемо профессионализме российских коллег по цеху.

«В Киеве состоится интенсив по сторителингу и нполннению контента от Meduza, Esquire, GQ и Maserati. Журналисты и редакторы Meduza, SNOB.ru, Esquire, GQ, ELLE, MAXIM проведут практические воркшопы с 15 по 18 ноября в Киеве», – процитировал Бабченко информационное сообщение.

Преподаватели – Егор Мостовщиков, Илья Азар, какой-то заместитель главного редактора Сноб.ру, какой-то экс главный редактор Adme.ru и еще один гастрономический критик из Санкт-Петербурга.

Коллеги, скажите, а чему вы хотите научиться у «Медузы»? Как годами делать всё, чтобы только лишь не замечать войну и брать абсолютно жополизательное интервью у Марии Захаровой? Или как поиграться в харрасмент, как взрослые?

У ДжиКью – как стелиться перед всей московской проблядтой и с улыбочкой жать им ручки?

У Сноба вы чему хотите научиться – как после нескольких лет сотрудничества при новом руководстве отказать Аркадию Бабченко в размещении текстов?

Они мне вот пару месяцев назад отказали как раз. Адме.ру – как ржать и постить смешные мемасики и тестики «какой ты батон хлеба» и ни дай бог, ни пальцем, ни пяткой не дотронуться до войны, политики, захвата власти, репрессий крымских татар?

Чему вас может научить Егор Мостовщиков, основатель «Батенька, да вы трансформер»? Как писать про птичек на островах Калимантана?

Собрать всех самых максимально удалившихся от журналистики «журналистов» – ну кроме Азара, разве что – делающих все, чтобы ни дай бог не назвать вещи своими именами и писать о чем угодно, лишь бы не о реальности – и привезти их на семинар в Киеве, чтобы учиться у них на мастер-классах…

Скажите, вот вам самим от вашей меньшевартости еще не противно?

Малахова еще забыли пригласить. Он как раз там в GQ на «лицо года» сейчас номинируется.

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»