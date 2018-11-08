СБУ передало в суд дело россиянина воевавшего на Донбассе

Дело задержанного в Луганской области российского гражданин передали в суд. Следствие установило его непосредственное участие в агрессии против Украины.

Служба безопасности передала в суд дело гражданина Российской Федерации, который воевал на Донбассе стороне боевиков, сообщает на странице в Facebook Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Следствие установило, что житель Казани по кличке «Шаман» был участником террористической группировки «брянка ссср».

#СБУ передала до суду справу терориста з російським громадянствомСлідчий відділ Управління СБ України у Львівській… Опубліковано Управління Служби безпеки України у Львівській області Четвер, 8 листопад 2018 р.

По данным СБУ, подозреваемый под руководством российских инструкторов прошел снайперскую подготовку и воевал против сил антитеррористической операции вблизи Первомайска и Станицы Луганской Луганской области.

«По результатам предварительного расследования обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины относительно российского террориста направлен в суд», – говорится в сообщении.

В СБУ напоминают, что боевика задержали летом 2018 на Луганщине при попытке пересечения линии разграничения.

Управление СБУ во Львовской области