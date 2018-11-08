«Выборы» заморозят конфликт на Донбассе, – Портников

Президент Украины Петр Порошенко призывает Европейский Союз усилить санкции против России в связи с проведением фейковых выборов «глав народных республик».

Руководители стран Евросоюза выражают протест в связи с проведением этих выборов и называют их нарушением Минских соглашений. Но на самом деле до выборов осталось всего три дня, отменять их никто не собирается. И даже если предположить, что ЕС действительно усилит санкции против Кремля после этих выборов (что маловероятно, старые санкции бы сохранить), на судьбу Минских соглашений это не повлияет, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Никто не скажет, что проведение фейковых выборов – не просто прямое нарушение этих соглашений, а отказ от них. Что выборы на оккупированных территориях могут проходить только по законодательству Украины.

И если Москва решила провести там свои «выборы» – то она отказалась от Минска. И что после этих «выборов» всерьёз требовать от Украины исполнения ею своей части Минских соглашений – издевательство даже не над Украиной, а над здравым смыслом.

Но ведь будут же требовать. Будут требовать, чтобы украинский парламент в очередной раз продлил действие закона об «особом статусе» оккупированного Донбасса. Будут упрямо не замечать, что захваченные Россией территории уже живут другой «государственной» жизнью, что они окончательно превратились в часть кремлевского проекта по дестабилизации Украины.

Ещё недавно это было ясно всем – то, что проведение фейковых «выборов» на оккупированных территориях является выходом из Минска. Было ясно даже в Кремле – Россия раз за разом отказывалась от этих выборов, пока в Москве не приняли решение вывезти Плотницкого, ликвидировать Захарченко и устроить танец с бубнами.

И получилось! При попустительстве Запада Россия пересекла еще одну «красную линию», которая позволяет Путину заморозить конфликт и сохранить контроль над Донбассом. И выборы будут, и Минск сохранится!

И это противоречие должно убедить тех, кто еще сомневается: нас ожидает продолжительный конфликт с Россией, многолетняя оккупация Донбасса. Счёт пошёл не на годы – на десятилетия.

Если украинцы не научатся жить с этим конфликтом, если они не поймут, что он создаёт для страны больше преимуществ, чем проблем – с мечтой о собственном суверенном государстве можно распрощаться уже сегодня.

Виталий Портников, «Espreso.TV»