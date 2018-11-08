Выборы в США состоялись. Вот чего ждет теперь Путин?

Промежуточные выборы в США не принесли сенсационных результатов. Все вполне укладывается в американские традиции.

В полном соответствии с американской традицией контроль над Палатой представителей получила партия, чей кандидат проиграл два года назад президентские выборы. В данном случае это демократы. К середине президентского срока неизбежно нарастает раздражение против нового хозяина Белого дома, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Если бы Сенат переизбирался полностью, то можно было бы с уверенностью сказать, что и там победили бы демократы. Но так получилось, что именно в тех штатах, где проходили сейчас выборы в Сенат, демократам мало что светило. Если в этих выборах что и поражает, так это степень ожесточенности участников.

Не секрет, что эти промежуточные выборы были обречены стать референдумом по поводу правления Дональда Трампа. И они зафиксировали, что Соединенные Штаты остаются разделенной страной. Люди без высшего образования, проживающие в депрессивных штатах и регионах, голосуют за политику действующего президента, который убеждает свой электорат, что все их беды от эмигрантов и заграницы.

Образованные успешные американцы настроены резко антитрамповски. Накал противостояния между первыми и вторыми напоминает самые острые периоды борьбы за гражданские права темнокожих граждан США или протестов против войны во Вьетнаме.

Однако американская политическая система, прожившая два года при внесистемном автократе и популисте, без сомнения проживет (пусть и не без потерь) и оставшиеся Трампу два года. Более того, я уверен, что эта система в конце концов благополучно преодолеет очередной жесткий кризис.

Очевидно, что при любом исходе промежуточных выборов Кремлю было совершенно нечего ловить. Демократы, которые неизбежно должны были установить контроль над нижней палатой Конгресса, не дадут утихнуть теме российского вмешательства в американские выборы и связей людей из окружения президента с «представителями российского государства», с Москвой.

Очевидно, что, предвидя именно такой поворот событий, буквально на следующий после выборов день Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса, который ранее демонстративно отказался от контроля над деятельностью спецпрокурора Мюллера, который и ведет расследование. Предстоят чрезвычайно жесткие юридические битвы, в которых президенту не нужны слабаки.

Мало того, сразу же после выборов государственный департамент объявил о предстоящем введении новых санкций против Москвы, так как не получил от нее гарантий неприменения впредь химического оружия (США уверены в том, что российские разведчики пытались отравить Скрипалей в Солсбери). Санкции эти могут оказаться совершенно драконовскими.

Американским банкам может быть запрещено предоставлять кредиты правительству России. Также возможен полный запрет на взаимную торговлю, ограничены или заморожены дипломатические отношения между США и РФ.

Кроме того, могут запретить полеты в США компаниям, которые контролируются правительством РФ. Под эти меры попадает «Аэрофлот». Эти санкции Трамп может смягчить или отложить, но в этом случае он неизбежно попадет под огонь не только беспощадной критики, но и законодательных инициатив Палаты представителей.

А теперь вспомним выступление Путина на «дискуссионном» форуме «Валдай», том самом, где он пообещал россиянам безусловное попадание в рай в случае ядерной войны. Говоря о гипотетическом улучшении российско-американских отношений, президент РФ рассуждал: «Надеюсь, это пройдёт когда-то, но, судя по всему, нужно дождаться, чтобы были урегулированы внутриполитические кризисы. Произойдёт это после выборов в Конгресс или нет, я не знаю пока, но может быть. Или это произойдёт в 2020 году, когда состоятся очередные выборы Президента Соединённых Штатов, тогда ему не нужно будет оглядываться постоянно на тех, кто спекулирует на антироссийской риторике».

И здесь во весь рост встает вопрос о том, кто информирует Путина. Фактом является то, что единственный вопрос, по которому сегодня существует очевидный консенсус между республиканцами и демократами в Конгрессе – это решительное осуждение России.

Все это было очевидно и неделю, и месяц назад. Но Путин упорно предлагает переждать, пока неразумные американцы не решат свои внутриполитические проблемы. При том, что от их решения отношение к России не изменится. Если демократы и будут спорить с республиканцами на эту тему, то только о том, кто относится к Москве жестче. Расчеты на то, что антироссийская кампания утихнет сама собой – совершенно пустые.

В этой связи любопытно, чего именно собирается дожидаться Путин?

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»